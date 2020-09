Calciomercato Milan, Simeone sta per soffiare un obiettivo

Calciomercato Milan, dall’Uruguay si vocifera di un accordo ormai raggiunto tra l’Atletico Madrid e l’Arsenal per Torreira: i dettagli

Un matrimonio destinato a non esser mai celebrato. Il lungo flirt tra il centrocampista ex Sampdoria, Lucas Torreira, e il Milan, risale almeno allo scorso, ossia dall’insediamento del tecnico Marco Giampaolo sulla panchina rossonera.

Secondo quanto riportato dall’emittente ESPN Uruguay, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe ormai prossimo ad annunciare l’acquisto del mediano in uscita dall’Arsenal: il tecnico dei colchoneros, Simeone, lo considera una pedina fondamentale per il suo scacchiere, il 4-4-2. Il futuro di Torreira sarà in biancorosso, con buona pace delle tante squadre italiane pronte a darsi battaglia per ingaggiarlo.