Calciomercato Milan, si scalda la pista Odriozola: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini avrebbe intensificato i contatti per arrivare ad Odriozola: il Real ha aperto al prestito

Calciomercato Milan, Odriozola scala posizioni e balza in pole per occupare la casella di terzino destro alternativo a Calabria nella prossima stagione. Le difficoltà ad arrivare a Dalot, per il quale il Manchester United continua a chiedere l’obbligo di riscatto, hanno spinto l’area tecnica rossonera a virare con forza sul terzino del Real.

FORMULA GRADITA – I Blancos hanno infatti aperto al semplice prestito con diritto di riscatto: Odriozola è infatti fuori dai piani tecnici di Ancelotti e gradirebbe l’esperienza a Milanello. La cifra del riscatto dovrebbe essere fissata intorno ai 10 milioni di euro, per un affare che sembra molto ben impostato.