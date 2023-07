Frattesi Inter: è fatta! Sfuma così un altro obiettivo rossonero

Frattesi Inter: è fatta! Carnevali è nella sede nerazzurra per chiudere la trattativa. Sfuma così un altro obiettivo rossonero

Secondo quanto riportato da TMW, è arrivata la fumata bianca definitiva nella trattativa tra Inter e Sassuolo per il passaggio in nerazzurro di Davide Frattesi. Sfuma cosi un altro obiettivo di mercato per il Milan. Ecco le parole di Carnevali:

«È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro»