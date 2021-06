Calciomercato Milan, sfida all’Atalanta per un difensore: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano ad un difensore dell’Hellas Verona. Concorrenza forte dell’Atalanta

Il Milan ha messo da tempo Mattia Lovato nella lista di difensori osservati in tema calciomercato. Il classe ’00 dell’Hellas Verona è stata tra le sorprese dell’ultima Serie A ed i rossoneri, sempre attenti ai giovani talenti italiani, lo seguono con interesse.

Così come l’Atalanta che, come riportato dal quotidiano L’Arena, fa concorrenza al Milan per il talento scaligero. I bergamaschi lo puntano come possibile sostituto di Romero, nel mirino del Manchester United.