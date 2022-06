Calciomercato Milan: è la settimana di Renato Sanches. Si aspetta soltanto il via libera del Lille

Come riferito da SportMediaset è iniziato il countdown per l’approdo di Renato Sanches al Milan.

Dopo aver raggiunto economico con il giocatore, i rossoneri attendono in settimana la risposta del Lille per Renato Sanches. Probabile il via libera alla cessione del portoghese.