Condividi via email

Calciomercato Milan, Schick esce allo scoperto sul suo futuro: annuncio netto rilasciato in diretta. Le ultimissime sui rossoneri

Arrivano parole chiare e inequivocabili sul suo futuro direttamente da Patrik Schick, che allontana definitivamente le voci di mercato che lo avevano accostato anche al Milan. L’attaccante ceco ha espresso la sua ferma volontà di proseguire la sua avventura con il Bayer Leverkusen, confermando il suo forte legame con il club tedesco.

“Voglio raggiungere un accordo con il Bayer Leverkusen il prima possibile”, ha dichiarato Schick, mettendo in evidenza l’urgenza di definire il suo futuro per concentrarsi appieno sugli obiettivi della prossima stagione. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: la priorità è la permanenza.

Il motivo di tale attaccamento è presto detto, come spiegato dallo stesso giocatore: “Sono molto felice qui, adoro i tifosi, mi piace la mia squadra e ovviamente voglio rimanere qui”. Un vero e proprio inno alla sua attuale realtà, dove si sente valorizzato e parte integrante di un progetto. Il rapporto con la tifoseria, l’ambiente di squadra e la prospettiva di continuare a giocare a certi livelli in Bundesliga e in Europa, hanno evidentemente prevalso su qualsiasi altra suggestione di mercato.

Queste dichiarazioni chiudono di fatto ogni speculazione su un possibile trasferimento di Schick, che negli scorsi mesi era stato accostato anche al Milan come potenziale rinforzo per l’attacco. Il club rossonero, alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche, aveva probabilmente monitorato la situazione, ma le parole del calciatore mettono un punto definitivo a questa pista.

Il Bayer Leverkusen può dunque tirare un sospiro di sollievo, potendo contare ancora sul suo bomber per le prossime sfide. Schick si conferma un elemento centrale per le ambizioni delle “Aspirine”, e la sua decisione di rimanere dimostra la solidità del progetto del club tedesco.