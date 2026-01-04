 Calciomercato Milan, prende corpo lo scambio Gila Loftus-Cheek?
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, prende corpo lo scambio Gila Loftus-Cheek? Due gli ostacoli da superare ma dialoghi in corso

Published

57 minuti ago

on

By

Gila

Calciomercato Milan, nei prossimi giorni incontro con la Lazio per parlare di un possibile scambio tra Gila e Loftus-Cheek

Il calciomercato di gennaio 2026 potrebbe regalare un’operazione sull’asse Milano-Roma tanto complessa quanto geniale. Secondo l’indiscrezione lanciata da Alessandro Jacobone, Milan e Lazio starebbero studiando una strategia per superare gli scogli economici che frenano lo scambio tra Mario Gila e Ruben Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan, la strategia contabile: il precedente Rebic

L’idea cardine dell’operazione ricalca quanto avvenuto tra Milan ed Eintracht Francoforte per lo scambio Rebic-André Silva. In quel caso, una valutazione nominale ridotta dei cartellini permise di sistemare i bilanci di entrambi i club:

  • Il nodo Real Madrid: La Lazio deve al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita di Gila. Vendendo lo spagnolo a cifre “ufficiali” contenute, Lotito limiterebbe l’esborso verso i Blancos, compensando il valore reale attraverso l’acquisizione di Loftus-Cheek a cifre altrettanto svalutate.
  • Sostenibilità: Questa “mossa contabile” renderebbe l’investimento sostenibile per le casse rossonere, garantendo ad Allegri il centrale affidabile richiesto per blindare la difesa.

Lo scoglio ingaggio e il fattore Sarri

Se l’accordo tra i club appare fattibile, resta da superare l’ostacolo dello stipendio dell’inglese:

  • Ingaggio fuori quota: RLC percepisce circa 4 milioni netti (oltre 5,2 lordi grazie al Decreto Crescita), una cifra che sfora i parametri salariali della Lazio. Tuttavia, Jacobone riferisce che sarebbe già stata individuata una soluzione per ovviare al problema, forse legata a bonus o a una spalmatura.
  • Volontà tecnica: Maurizio Sarri spinge per riavere il suo pupillo, mentre il Milan non considera Ruben incedibile dopo gli arrivi a centrocampo, preferendo investire risorse su un difensore pronto subito.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.