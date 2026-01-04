Calciomercato Milan, prende corpo lo scambio Gila Loftus-Cheek? Due gli ostacoli da superare ma dialoghi in corso

Calciomercato Milan, nei prossimi giorni incontro con la Lazio per parlare di un possibile scambio tra Gila e Loftus-Cheek

Il calciomercato di gennaio 2026 potrebbe regalare un’operazione sull’asse Milano-Roma tanto complessa quanto geniale. Secondo l’indiscrezione lanciata da Alessandro Jacobone, Milan e Lazio starebbero studiando una strategia per superare gli scogli economici che frenano lo scambio tra Mario Gila e Ruben Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan, la strategia contabile: il precedente Rebic

L’idea cardine dell’operazione ricalca quanto avvenuto tra Milan ed Eintracht Francoforte per lo scambio Rebic-André Silva. In quel caso, una valutazione nominale ridotta dei cartellini permise di sistemare i bilanci di entrambi i club:

Il nodo Real Madrid: La Lazio deve al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita di Gila. Vendendo lo spagnolo a cifre “ufficiali” contenute, Lotito limiterebbe l’esborso verso i Blancos, compensando il valore reale attraverso l’acquisizione di Loftus-Cheek a cifre altrettanto svalutate.

La Lazio deve al Real Madrid il di Gila. Vendendo lo spagnolo a cifre “ufficiali” contenute, Lotito limiterebbe l’esborso verso i Blancos, compensando il valore reale attraverso l’acquisizione di Loftus-Cheek a cifre altrettanto svalutate. Sostenibilità: Questa “mossa contabile” renderebbe l’investimento sostenibile per le casse rossonere, garantendo ad Allegri il centrale affidabile richiesto per blindare la difesa.

Lo scoglio ingaggio e il fattore Sarri

Se l’accordo tra i club appare fattibile, resta da superare l’ostacolo dello stipendio dell’inglese: