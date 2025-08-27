Calciomercato Milan, Dovbyk nome caldo per l’attacco! Scambio a sorpresa col titolarissimo rossonero? Pazza idea

Calciomercato Milan, per l’attacco rossonero della prossima stagione resiste l’idea Artem Dovbyk: scambio con Santiago Gimenez?

In un calciomercato Milan che si infiamma giorno dopo giorno, spuntano indiscrezioni che potrebbero cambiare radicalmente gli equilibri in Serie A. Una di queste, svelata dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, riguarda un potenziale scambio bomba tra Milan e Roma che coinvolgerebbe due attaccanti di alto profilo: Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Secondo quanto riportato da Moretto, e come lui stesso ha sottolineato, si tratta per ora di un semplice retroscena, un’idea lanciata sul tavolo delle trattative, ma che potrebbe prendere corpo nelle ultime battute di mercato. La notizia ha già scatenato un dibattito acceso tra i tifosi di entrambe le squadre, curiosi di capire se questa ipotesi possa trasformarsi in una realtà concreta.

Al centro di questa discussione c’è ovviamente il futuro di Santi Gimenez, che al momento si trova al Milan e, stando alle parole di Moretto, è molto contento della sua permanenza a Milano e vorrebbe restare. Questo fattore rende la trattativa, per ora, complessa, ma non impossibile. Il nuovo direttore sportivo del Milan, l’esperto Igli Tare, e il nuovo allenatore, il carismatico Massimiliano Allegri, potrebbero avere un ruolo chiave nel definire il futuro del giovane talento messicano e nel valutare le opportunità offerte da un eventuale scambio.

La dirigenza giallorossa, dal canto suo, starebbe sondando il terreno per un attaccante che possa garantire un rendimento immediato e una presenza fisica in area di rigore. La sua esperienza e la sua prolificità sotto porta lo rendono un profilo estremamente appetibile per la Roma.

Questo possibile scambio tra Milan e Roma non è solo un retroscena di mercato fine a sé stesso, ma un’indicazione delle strategie che i club stanno mettendo in atto. Il Milan di Tare e Allegri sta cercando di costruire una rosa competitiva su più fronti, mentre la Roma vuole rinforzare il proprio attacco per puntare a obiettivi sempre più ambiziosi.

L’interesse per Dovbyk e la posizione di Gimenez al Milan sono i punti nevralgici di questa potenziale trattativa. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni, perché in un calciomercato che cambia velocemente, ciò che oggi è solo un’idea, domani potrebbe diventare la notizia del giorno. Le parole di Moretto hanno acceso la miccia, ora non resta che aspettare per vedere se l’esplosione ci sarà. La sessione di mercato si avvia verso la sua conclusione, e le mosse finali potrebbero rivelarsi le più sorprendenti.