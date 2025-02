Calciomercato Milan, svolta Santiago Gimenez! L’ultima notizia fa impazzire i tifosi

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Santiago Gimenez: attaccante in partenza per Milano. Tutti i dettagli

Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti sull’arrivo nel calciomercato Milan di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord:

PAROLE – «Salutato Morata in casa Milan, è subito in arrivo Gimenez: l’affare con l’attaccante messicano è in dirittura d’arrivo. L’operazione tra i rossoneri e il Feyenoord è in chiusura, e c’è stato l’ok definitivo per l’offerta. L’affare si aggira attorno ai 32 milioni di euro più bonus, e lo stesso Gimenez viaggerà oggi per l’Italia con direzione Milano».