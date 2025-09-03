Calciomercato Milan, clamoroso Santiago Gimenez! Stoccata del padre del messicano a Tare e ricostruzione da brividi

Calciomercato Milan, il padre di Santiago Gimenez ha lanciato una vera e propria stoccata a Igli Tare: la ricostruzione

La dichiarazione che ha scosso il mondo del calcio è arrivata direttamente da Christian Gimenez, padre di Santiago Gimenez, l’attaccante che ha infiammato il calciomercato Milan. A Radio Messico, Gimenez senior ha svelato retroscena incredibili che gettano un’ombra di mistero sulla trattativa poteva portare lontano il figlio dal Milan. Le sue parole, riportate integralmente, descrivono una situazione a dir poco confusa e caotica.

“Sono state ore molto confuse“, ha dichiarato Gimenez, “È molto strano che un direttore sportivo faccia delle dichiarazioni del genere prima di una partita. Santi non è mai stato consultato“. Un’affermazione pesantissima che fa riferimento alle parole del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che aveva anticipato l’affare prima della conclusione ufficiale. Il padre di Gimenez ha sottolineato come la fretta e la mancanza di comunicazione abbiano compromesso tutto.

La realtà dei fatti, però, si è imposta, e il padre di Santiago Gimenez ha confermato che la scelta del figlio è stata quella di restare al Milan. “La realtà è che Santi è un giocatore del Milan, e che quando tutte le parti si sono riunite lunedì, è stato deciso che sarebbe rimasto”. La riunione, avvenuta a Milano, ha visto la partecipazione del procuratore del giocatore, di Igli Tare e, in videochiamata, di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Secondo le fonti, l’incontro è stato decisivo e ha sciolto ogni dubbio. Allegri ha rassicurato il giocatore sul suo ruolo all’interno del progetto tecnico, spiegando che sarà un punto di riferimento per il reparto offensivo. L’allenatore, che ha da sempre apprezzato il suo talento e la sua duttilità tattica, lo vede come un tassello fondamentale per la sua squadra. La conferma ufficiale è arrivata dal Milan stesso, che ha pubblicato una nota sul proprio sito per annunciare la permanenza dell’attaccante.

Le parole di Christian Gimenez, però, lasciano un po’ di amarezza. Il padre del giocatore ha voluto sottolineare la mancanza di rispetto nei confronti del figlio, che si è sentito ignorato nelle fasi iniziali della trattativa. Un episodio che mette in luce la complessità del calciomercato e la necessità di una maggiore trasparenza nelle trattative.

Tare, dal canto suo, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Il neo direttore sportivo del Milan sembra intenzionato a concentrarsi sul lavoro sul campo e a lasciare che i fatti parlino per lui. L’obiettivo principale è quello di costruire una squadra solida e competitiva che possa lottare per i vertici della classifica. E Santiago Gimenez, nonostante il caos iniziale, sarà uno dei protagonisti di questa nuova avventura.