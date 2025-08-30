Calciomercato Milan, tutto fatto per la cessione di Coubis alla Sampdoria: cifre e dettagli del trasferimento del giovane. Le ultimissime notizie

L’affare è ufficialmente concluso: Andrei Coubis è un nuovo giocatore della Sampdoria. L’operazione, confermata dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su X, mette la parola fine a una trattativa che ha visto il club genovese interessato al giovane difensore rossonero. Questo acquisto rientra nella strategia della Sampdoria di puntare su giovani talenti con grandi prospettive di crescita.

Dettagli e cifre dell’affare

Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Le cifre pattuite tra i due club sono di 0,15 milioni di euro per l’acquisizione definitiva, ai quali si aggiungeranno 0,05 milioni di bonus, per un totale potenziale di 0,2 milioni di euro. Il giovane difensore, che si è già unito al ritiro della squadra, ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà alla Sampdoria fino al 2029. La struttura del contratto prevede un anno di prestito, seguito da tre anni di obbligo.

Cosa aggiunge Coubis alla Sampdoria

Coubis, classe 2004, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama italiano. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere le qualità per affermarsi nel calcio professionistico. La sua duttilità e la sua capacità di giocare sia al centro della difesa che sulla fascia lo rendono un elemento prezioso per la squadra. Con questo acquisto, la Sampdoria continua a investire sul proprio futuro, assicurandosi un giocatore che può crescere e diventare un pilastro della difesa nei prossimi anni.

Il Milan, da parte sua, continua la sua politica di valorizzazione dei giovani, cedendo Coubis per consentirgli di maturare esperienza in un campionato competitivo. Allegri e Tare hanno dato il via libera all’operazione, ritenendo che un’esperienza in prestito sia la scelta migliore per lo sviluppo del ragazzo.