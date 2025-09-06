Calciomercato Milan, ecco perché l’affare è saltato: la ricostruzione

Calciomercato Milan – Lo scambio non è andato in porto nelle ultime battute di mercato, svelato il motivo

Il calciomercato estivo si è concluso con diverse operazioni degne di nota, ma non tutte le trattative hanno avuto l’esito sperato. Tra quelle sfumate all’ultimo, spicca la potenziale operazione che avrebbe dovuto coinvolgere il Milan e la Roma, con uno scambio che vedeva protagonisti il giovane attaccante messicano Santiago Gimenez e il centravanti ucraino Artem Dovbyk. L’affare, che sembrava ben avviato, si è arenato a causa di una divergenza economica cruciale: la mancata intesa sulle cifre per il diritto di riscatto dei due giocatori.

I rossoneri, guidati dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri, avevano identificato in Dovbyk un profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo. Il possente attaccante della Roma, noto per la sua forza fisica e il suo fiuto del gol, si sarebbe aggiunto alla rosa milanista per offrire una valida alternativa tattica. Dall’altra parte, la squadra capitolina, sotto la guida del suo allenatore, aveva mostrato un forte interesse per Gimenez, un attaccante agile e talentuoso, già molto amato dai tifosi del Diavolo per il suo impegno e la sua dinamicità in campo.

Nonostante l’apertura dei club e la disponibilità dei giocatori, le trattative si sono complicate quando è stato il momento di definire i dettagli finanziari dell’operazione. Il Milan non ha voluto abbassare la richiesta per il riscatto del proprio giocatore, giudicata troppo elevata dai giallorossi. Allo stesso tempo, la Roma ha tenuto una linea ferma sul valore di Dovbyk, non volendo concedere sconti significativi. La rigidità su entrambi i fronti ha portato alla definitiva rottura delle negoziazioni.

Per Gimenez, l’epilogo è stato un ritorno alla quotidianità in maglia rossonera. Il ventitreenne ha espresso grande soddisfazione per essere rimasto in Lombardia e ora ha un unico obiettivo: conquistare un posto stabile nelle gerarchie di mister Allegri. La sua volontà è quella di dimostrare il proprio valore e guadagnarsi la fiducia del tecnico livornese, che lo osserverà attentamente durante gli allenamenti e le prossime partite.

La vicenda sottolinea ancora una volta come il calciomercato sia un gioco di equilibri precari, dove ogni dettaglio economico può fare la differenza tra un affare concluso e una trattativa fallita. Ora, sia il Milan che la Roma dovranno puntare sui giocatori che già hanno in rosa, con Gimenez che si prepara a vivere una stagione di riscatto personale al centro del progetto tecnico del Diavolo.