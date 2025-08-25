Calciomercato Milan, attenzione alla Juventus su Saelemaekers! Matteo Moretto ha spiegato il tutto in diretta. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le recenti indiscrezioni di mercato, il nome di Alexis Saelemaekers è entrato ufficialmente nel mirino della Juventus. A confermare l’interessamento dei bianconeri è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha spiegato come la società torinese abbia sondato l’esterno belga, di proprietà del Milan, negli ultimi giorni. Si tratta, al momento, di una semplice richiesta di informazioni, con la situazione che non sembra ancora destinata a “decollare”.

Nonostante la trattativa sia in una fase embrionale, il sondaggio della Juventus su Saelemaekers è un segnale che il giocatore è considerato un profilo interessante per le sue caratteristiche di duttilità e la sua esperienza in Serie A. L’esterno classe 1999 può agire su entrambe le fasce, un attributo che lo rende una pedina preziosa per qualsiasi modulo.

Dal canto suo, il Milan considera Saelemaekers un calciatore importante, specialmente per il suo allenatore Massimiliano Allegri. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e la sua affidabilità lo hanno reso un elemento prezioso della rosa rossonera. Non a caso, nel corso della sua esperienza milanista, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano, contribuendo in maniera significativa alle dinamiche di squadra.

Per questo, il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile che permetta di realizzare una plusvalenza. La possibilità di una cessione, peraltro a una diretta concorrente, sembra al momento remota. I contatti tra le due società, pur essendo esistiti, non hanno portato a un’evoluzione concreta. Saelemaekers resta al centro del progetto tecnico del Milan, e un suo trasferimento, specialmente in Italia, appare molto improbabile, a meno di colpi di scena.