Calciomercato Milan, Saelemaekers sarebbe potuto andare in estate alla Juventus! E nella trattativa c’era pure Vlahovic…

Alexis Saelemaekers si è trasformato da promettente esterno a pedina insostituibile nel nuovo assetto tattico del Milan. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il belga ha trovato la sua dimensione ideale come esterno destro nel 3-5-2, una collocazione che sta esaltando le sue doti di sacrificio e corsa su tutta la fascia.

Questa riuscita tattica non è passata inosservata Oltreconfine. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juventus nutre una stima straordinariaper il giocatore rossonero, tanto da aver concepito un’operazione di mercato che, seppur non andata in porto, suona come un clamoroso attestato di valore.

L’indiscrezione svela che, durante la finestra estiva di trasferimenti, i bianconeri avrebbero preso in considerazione l’idea di rinunciare al centravanti serbo Dusan Vlahovic in un potenziale scambio pur di ottenere Saelemaekers. Un piano che, evidentemente, non ha trovato l’approvazione del Milan o del DS Igli Tare, ma che sottolinea l’importanza che il belga ricopre nelle valutazioni dei top club.

La disponibilità della Juventus a sacrificare una punta di calibro internazionale per un esterno di fascia dimostra che il valore di Saelemaekers trascende le statistiche pure. La sua intelligenza tattica e la sua capacità di dare equilibrio e copertura sono considerate fondamentali, specialmente in un sistema che predilige la solidità.

Il Milan si gode quindi un giocatore il cui prezzo, secondo il mercato, è lievitato fino a superare le attese. Saelemaekers non è solo un titolare, ma una vera e propria priorità strategica che Allegri ha saputo valorizzare appieno.

