Calciomercato Milan, accelerata per il rinnovo di Saelemaekers. Le ultime

Formazioni ufficiali Galles Belgio: la scelta di Rudi Garcia su De Winter

Bilancio Milan, Furlani sorride! I dati non mentono, terzo utile consecutivo e ricavi da urlo. Cifre e dettagli

Infortunio Estupinan, contusione o distorsione alla caviglia? Cosa filtra in vista della Fiorentina. Ultime

Nazionali Milan, Maignan e Nkunku titolari in Islanda Francia. La decisione di Deschamps su Rabiot

4 giorni ago

Calciomercato Milan, accelerata per il rinnovo di Saelemaekers: nelle prossime settimane è attesa questa cosa. Le ultimissime

Il Milan ha avviato le manovre per assicurarsi la permanenza a lungo termine di Alexis Saelemaekers. Stando alle informazioni diffuse da Matteo Moretto, il club rossonero ha messo in agenda il rinnovo contrattuale dell’esterno belga, seguendo la scia del prolungamento già concordato con il difensore Fikayo Tomori.

Questa mossa strategica sottolinea la volontà della dirigenza di riconoscere il contributo sempre più significativo di Saelemaekers al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L’esterno si è distinto in questo inizio di stagione con prestazioni di alto livello, culminate nel gol segnato contro il Napoli, che ne ha ribadito l’importanza per l’efficacia offensiva e l’equilibrio della squadra.

Il giocatore è chiaramente un elemento su cui il Milan intende fare affidamento in futuro. Per questo motivo, sono attesi nuovi incontri nelle prossime settimane tra la società e l’entourage del calciatore per definire i termini del nuovo accordo.

L’obiettivo è duplice: blindare un talento che sta fiorendo e inviare un segnale di stabilità e fiducia all’interno dello spogliatoio. Il rinnovo di Saelemaekers è visto come un passo essenziale per consolidare la base della squadra che, come ha notato anche Nicola Ventola, ha ritrovato un forte spirito di gruppo.

