Calciomercato Milan, scambio Dovbyk-Santiago Gimenez? L’opinione di Sabatini spiazza tutti

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato il possibile scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez

La rivoluzione di mercato di Milan e Roma, con l’analista sportivo Sandro Sabatiniche ha espresso un parere decisamente forte a Radio Sportiva. Il tema principale? Il possibile scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk, un’idea che, secondo Sabatini, non avrebbe l’impatto sperato. Il giornalista ha puntualizzato che si tratterebbe di uno scambio tra due giocatori non titolari a causa delle attuali dinamiche di squadra. Questo commento ha innescato un dibattito acceso tra i tifosi e gli esperti di calcio, che cercano di capire le mosse future delle due squadre in vista del prossimo campionato.

Lo scenario di mercato: Giménez alla Roma e Dovbyk al Milan?

La suggestione di mercato è emersa con forza nelle ultime ore: Santiago Giménez e Artem Dovbyk, entrambi bomber di grande potenziale, potrebbero finire uno nell’altra squadra. Sabatini ha però smorzato gli entusiasmi, affermando che “Giménez-Dovbyk tra Milan e Roma è uno scambio tra due che non sono titolari“. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni. L’analisi di Sabatini parte dalla constatazione che le due squadre, sotto la guida dei rispettivi direttori sportivi e allenatori, hanno già in rosa giocatori di altissimo livello nei loro ruoli.

I motivi del parere di Sabatini

Sabatini ha offerto una spiegazione chiara e dettagliata delle sue posizioni. Per quanto riguarda la Roma, il giornalista ha sottolineato la presenza di Lewis Ferguson, un centravanti polivalente che ha saputo conquistare il suo posto in squadra. La sua presenza renderebbe un acquisto come Giménez meno prioritario, limitandone le chance di essere titolare fisso. Allo stesso modo, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, può contare su un reparto offensivo già di per sé prolifico e completo. Sabatini ha citato esplicitamente Rafael Leão, Christopher Nkunku e Christian Pulisic come titolari inamovibili, rendendo un giocatore come Dovbyk una riserva di lusso.

Un’analisi tattica dei due profili

Nonostante la loro probabile destinazione in panchina, Sabatini ha offerto una lucida analisi delle caratteristiche tecniche dei due calciatori, ipotizzando una maggiore complementarità con le due squadre. Dovbyk, con il suo fisico imponente e la sua abilità nel finalizzare, sarebbe “più complementare al Milan” di Allegri, che necessita di un punto di riferimento in area di rigore. Dall’altra parte, Giménez, più agile e tecnicamente dotato, si adatterebbe meglio al gioco della Roma. Tuttavia, il verdetto finale di Sabatini è netto e senza appello: “sono comunque due destinati a fare le riserve“.

In sintesi, la rivelazione di Sabatini a Radio Sportiva ha dipinto un quadro in cui il possibile scambio tra Giménez e Dovbyk non sarebbe un affare epocale per nessuna delle due squadre, ma piuttosto una gestione della rosa che porterebbe a un doppio acquisto per le rispettive panchine, confermando la profondità delle rose di Milan e Roma in questa nuova fase di calciomercato. La dichiarazione, dunque, ha aggiunto un ulteriore, succoso capitolo alla già avvincente estate di calciomercato.