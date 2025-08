Calciomercato Milan, Sandro Sabatini non ha dubbi: «Per conquistare il quarto posto il Milan deve acquistare questo giocatore»

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini non ha dubbi: «Per conquistare in quarto posto il Milan deve acquistare questo giocatore». Le ultimissime

Le parole di Sandro Sabatini a Radio Sportiva accendono il dibattito sul futuro del Milan e sulle sue ambizioni stagionali. Il noto giornalista non usa mezzi termini: “Con Vlahovic, il Milan diventa credibile per i primi quattro posti. Altrimenti, il quarto posto è difficile”. Un’affermazione forte che sottolinea l’importanza cruciale dell’attaccante serbo per le sorti rossonere.

L’arrivo di Dusan Vlahovic al Milan, secondo Sabatini, non sarebbe un semplice rinforzo, ma il tassello mancante per trasformare la squadra di Massimiliano Allegri in una seria contendente per un piazzamento in Champions League. La sua capacità realizzativa, la sua fisicità e la sua fame di gol darebbero ai rossoneri quella marcia in più necessaria per superare la concorrenza agguerrita della Serie A. Senza un attaccante di quel calibro, invece, la strada verso l’Europa che conta si farebbe decisamente in salita.

Il commento di Sabatini riflette una preoccupazione diffusa tra gli addetti ai lavori e i tifosi: la necessità di un terminale offensivo di alto livello. Se il Milan vuole davvero competere per le posizioni di vertice, un investimento significativo nel reparto avanzato appare quasi obbligatorio. Vlahovic rappresenterebbe non solo un salto di qualità tecnico, ma anche un messaggio chiaro al campionato e ai diretti avversari sulla volontà del club di tornare stabilmente ai massimi livelli.

In definitiva, le parole di Sabatini mettono in luce la centralità dell’operazione Vlahovic per le ambizioni del Milan. Sarà il mercato a dire se il Diavolo riuscirà a portare il serbo a San Siro, ma è chiaro che le aspettative intorno a questa operazione sono altissime.