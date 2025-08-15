Calciomercato Milan, Sabatini lo esalta: «Lui è un campioncino, assomiglia a questo giocatore della Serie A»

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha esaltato l’arrivo in rossonero di Ardon Jashari: paragone con Barella

Il calciomercato Milan è sotto i riflettori del calciomercato e, come sempre, le opinioni non mancano. A fare il punto sulle strategie rossonere è stato Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue considerazioni spaziano dai nuovi volti arrivati a Milanello, sotto la supervisione del nuovo DS Tare, fino alle prospettive in campionato, con Allegri alla guida tecnica. Sabatini invita alla prudenza, sottolineando le sfide che attendono il Diavolo nella prossima stagione.

I Nuovi Acquisti: Tra Certezze e Potenziali Sorprese

Sabatini ha espresso un giudizio interessante sui recenti innesti in casa rossonera. “De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan,” ha affermato il giornalista, evidenziando le qualità e la versatilità del difensore. L’attenzione si è poi spostata su un altro giovane promettente: “Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo.” Un paragone importante quello con il centrocampista dell’Inter, che, se confermato, renderebbe l’acquisto di Jashari un vero e proprio colpo di mercato per il Milan di Tare.

Hojlund e la Questione Attaccante: Leao la Nuova Punta?

Il tema dell’attaccante centrale tiene banco in casa Milan. Sabatini ha commentato l’ipotesi Hojlund, definendolo un “ottimo attaccante“. Tuttavia, ha espresso una preferenza chiara: “Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic.” Interessante è la sua analisi sulla reale necessità di un nuovo centravanti, alla luce del lavoro svolto dal tecnico Allegri. “Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in più rispetto alle sue ultime stagioni.” Un’osservazione che suggerisce un possibile cambio di ruolo per Rafael Leao, trasformato in una macchina da gol sotto la gestione di Allegri. Se Leao dovesse confermare questa tendenza, le priorità di mercato del Milan, guidato da Tare, potrebbero subire delle variazioni significative.

Le Ambizioni del Milan: Terza Forza ma con Cautela

Nonostante gli acquisti e il nuovo corso tecnico con Allegri, Sabatini invita i tifosi milanisti a mantenere un profilo basso per quanto riguarda le aspettative di classifica. “Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po’ di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello.” Una constatazione che sottolinea il divario attuale tra il Milan e le due squadre che lo hanno preceduto in campionato. Tuttavia, non tutto è perduto: “Poi il lavoro, l’entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza.” Sabatini riconosce il potenziale della squadra di Allegri per ambire al ruolo di terza forza del campionato, ma non senza una buona dose di cautela: “Invito i tifosi a un po’ di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava.” La perdita di tre pezzi pregiati come Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez, unita al deludente ottavo posto della scorsa stagione, impone al Milan di Tare un percorso di crescita attento e graduale. Sarà interessante vedere come il nuovo staff tecnico, con Allegri in testa, riuscirà a integrare i nuovi arrivati e a compensare le partenze, per regalare ai tifosi rossoneri una stagione di soddisfazioni.