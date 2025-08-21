Calciomercato Milan, la sentenza di Sabatini: «Ha perso giocatori importanti, Napoli e Inter di altro livello»

Calciomercato Milan, Sabatini analizza le operazioni dei rossoneri sentenziando però una cosa

Il Milan è una delle squadre più chiacchierate di questa sessione di calciomercato. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e una serie di mosse mirate hanno acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori. A dire la sua, con il suo consueto pragmatismo, è stato il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue considerazioni offrono un quadro articolato sulle ambizioni rossonere e sul lavoro svolto finora.

Sabatini ha espresso un giudizio positivo sui nuovi acquisti del Milan, in particolare su due nomi che si sono distinti: Koni De Winter e Ardon Jashari. “De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan“, ha affermato, sottolineando la versatilità e il potenziale del difensore. Ancora più entusiasta il suo commento su Jashari: “Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo”. Un’analogia importante che rivela le grandi aspettative sul giovane centrocampista.

Uno dei temi più caldi per il Milan è la ricerca di un centravanti, con il nome di Rasmus Hojlund in cima alla lista dei desideri. Sabatini ha riconosciuto le qualità dell’attaccante danese, ma ha espresso una preferenza per un altro grande nome: “Hojlund ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic“. Tuttavia, il giornalista ha invitato alla prudenza, sostenendo che il Milan potrebbe non avere una necessità stringente di un attaccante, grazie a un fattore chiave: la trasformazione di Rafael Leaosotto la guida di Allegri.

“Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in piùrispetto alle sue ultime stagioni”. Questa analisi suggerisce che il tecnico livornese ha saputo plasmare l’attaccante portoghese in un ruolo più centrale, liberandone il potenziale realizzativo.

Nonostante l’ottimismo per i progressi della squadra, Sabatini ha invitato i tifosi del Milan a mantenere un approccio cauto e realistico. Il giornalista ha ricordato che la squadra ha perso giocatori fondamentali, mentre le dirette concorrenti si sono ulteriormente rinforzate. “Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po’ di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello“. La sua valutazione posiziona il Milan come la terza forza del campionato, ma non ancora al livello delle prime due.