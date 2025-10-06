Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma tutto: rinnovo imminente, non ci sono più dubbi. Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, il giornalista di Fabrizio Romano ha confermato la strada tracciata per il rinnovo di Fikayo Tomori

Il calciomercato Milan è pronto a blindare uno dei suoi pilastri difensivi. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha analizzato nel suo canale YouTube la situazione contrattuale di Fikayo Tomori, confermando che il rinnovo del centrale inglese è diventato una priorità assoluta nell’agenda del club rossonero. Le prestazioni eccezionali di Tomori in questo inizio di stagione hanno convinto totalmente la dirigenza.

«Il Milan sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco questo pensiero si fa sempre più forte all’interno di Casa Milan, all’interno della dirigenza, all’interno della staff».

Il difensore, tornato a livelli altissimi sotto la guida di Massimiliano Allegri, è considerato un elemento imprescindibile per il presente e il futuro del club. La soddisfazione per il suo rendimento è unanime: «Sono tutti molto contenti dell’atteggiamento di Tomori, delle prestazioni di Tomori. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l’agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi».

Il Ritorno Ai Vertici: Un “Altro Giocatore” Con Allegri

L’entusiasmo per Tomori non è casuale. Dopo una seconda metà di stagione difficile, culminata con l’interesse del Tottenham nel mercato di gennaio, il centrale inglese è “tutt’altro giocatore” in questa annata. La solidità difensiva ritrovata dal Milan, che vanta quattro clean sheet nelle prime sei giornate, è strettamente legata alla sua leadership e alla sua intesa con la linea difensiva guidata da Mike Maignan.

Il tecnico Massimiliano Allegri vede in Tomori il difensore ideale per il suo sistema tattico, basato su disciplina e aggressività. La sua velocità e la sua capacità di recupero sono cruciali per il gioco rossonero. La volontà di rinnovare è anche un segnale che il Milan vuole dare stabilità al reparto, costruendo basi solide per la rincorsa allo Scudetto.

L’Iniziativa Del DS Igli Tare: Si Parte Dai Dialoghi

La trattativa per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2027, è pronta a decollare. Il DS Igli Tare e la dirigenza milanista, dopo aver affrontato le criticità della scorsa stagione (e le distrazioni di mercato), sono ora pronti a sedersi al tavolo con l’entourage del giocatore.

«Il Milan è molto soddisfatto… il Tomori di questa stagione è tutt’altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi».

Blindare un elemento di tale importanza, in un periodo in cui il Milan deve ritrovare la concretezza in attacco risolvendo i nodi di Rafael Leão e la crisi rigori che ha visto protagonista Christian Pulisic, è un passo fondamentale.