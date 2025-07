Calciomercato Milan, Romano conferma l’interesse per Leoni: l’ipotesi più probabile per il suo futuro è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Giovanni Leoni è sulla bocca di molti grandi club italiani, ma il Parma ha eretto un muro invalicabile attorno al suo giovane talento, chiedendo una cifra astronomica: ben 40 milioni di euro. Una somma che, al momento, nessuno sembra disposto a sborsare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’interesse è palpabile, ma le trattative si scontrano con le elevate pretese del club emiliano.

Numerose squadre hanno tentato l’assalto a Leoni. L’Inter è stata tra le più attive, spinta anche dal “fattore Chivu”, con il tecnico romeno che vedrebbe di buon occhio l’arrivo del giovane difensore per rinforzare il proprio reparto. Tuttavia, anche i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con la rigidità del Parma sul prezzo. Non solo l’Inter, ma anche Milan e Juventus si sono avvicinate al giocatore, testimonianza del grande potenziale riconosciuto a Leoni dagli addetti ai lavori. Entrambe le squadre, sempre attente ai giovani prospetti con ampi margini di crescita, hanno sondato il terreno ma si sono poi allontanate di fronte alle richieste.

A complicare ulteriormente la situazione, o forse a semplificarla dal punto di vista del Parma, è la volontà dello stesso Giovanni Leoni. Il difensore, infatti, non disdegna l’idea di restare un altro anno a Parma. Questa sua disponibilità a rimanere in Emilia concede al club ducale una posizione di forza nelle negoziazioni, permettendo loro di tenere duro sul prezzo e di aspettare l’offerta giusta, o di far maturare ulteriormente il giocatore in casa.

La sensazione è che il Parma non abbia fretta di cedere Leoni, conscio del suo valore e del fatto che, con un’altra stagione da protagonista il suo prezzo potrebbe addirittura lievitare. Il mercato è ancora lungo, ma i 40 milioni richiesti per Giovanni Leoni rappresentano al momento una barriera insormontabile per chiunque abbia provato ad avvicinarsi al giovane talento.