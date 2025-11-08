Calciomercato Milan, Romano alimenta le speranze per Lewandowski: le sue parole confermano che… Le ultimissime notizie

Le voci di un clamoroso colpo di mercato invernale per il Milan si scontrano con la realtà dei fatti. Nelle scorse settimane, si erano fatte insistenti le indiscrezioni, provenienti principalmente dall’estero, che vedevano il trasferimento di Robert Lewandowski dal Barcellona già a gennaio, un’operazione da definire un colpo «alla Modric» per esperienza e impatto mediatico.

Tuttavia, il sogno di vedere il bomber polacco in maglia rossonera già tra poche settimane è, ad oggi, difficilmente fattibile. A confermarlo è stato anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, chiarendo la posizione dell’attaccante.

Secondo Romano, Lewandowski «non ha in programma alcun trasferimento a gennaio, poiché il suo desiderio e la sua attenzione sono rivolti al completamento della stagione al Barça». L’attaccante è concentrato sul presente con il club catalano, desideroso di concludere al meglio il campionato e, magari, ambire a trofei importanti.

Questa presa di posizione, però, non spegne del tutto le speranze del Milan del direttore sportivo Igli Tare. Romano, infatti, aggiunge che «restano invece più alte le possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate». Il contratto di Lewandowski scade nel 2026, ma le speculazioni su una possibile interruzione o una mancata estensione del vincolo si fanno sempre più concrete.

L’idea di replicare l’operazione Luka Modric — ovvero assicurarsi un fuoriclasse ultratrentenne ma ancora determinante, abbattendo i costi del cartellino — è il piano del Milan per la prossima estate. Nel frattempo, Allegri deve concentrarsi sui suoi attaccanti attuali, in primis Rafael Leao e il rientrante Nkunku, per risolvere subito le problematiche offensive e affrontare la sfida di stasera contro il Parma.