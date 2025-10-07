Calciomercato Milan, Romano spegne tutte le illazioni: è al centro del progetto, nessun caso e volontà di Allegri assolutamente chiara

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano ha spento tutte le illazioni su Rafael Leao: nessun caso e massima fiducia da parte di Allegri

La prestazione di Rafael Leão contro la Juventus, segnata dalle due clamorose occasioni da gol mancate che avrebbero potuto regalare al Milan una vittoria pesantissima, ha riacceso immediatamente le critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. In molti hanno colto l’occasione per rimettere in discussione il valore del portoghese.

Tuttavia, a gettare acqua sul fuoco delle polemiche e a stemperare gli animi interviene l’esperto di mercato Fabrizio Romano. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Romano ha garantito che all’interno del club rossonero la situazione è gestita con estrema calma e razionalità, confermando la piena fiducia nel talento del numero 10.

La Reazione Interna Del Milan: “Non Si Monta Un Caso Per Questo”

Fabrizio Romano ha riconosciuto che l’episodio del monito di Massimiliano Allegri a bordocampo (“Rafa, non mi fare incazzare”) e le occasioni sprecate abbiano alimentato la discussione, specialmente in un periodo di sosta per le Nazionali. Ma il giornalista ha voluto rassicurare:

«Credo che si parlerà tantissimo di Leao perché entriamo nella sosta, per due settimane sentiremo parlare tanto di Leao, Leao, Leao… ma vi posso garantire al 100% che all’interno del Milan non c’è nessun caso Leao o un punto interrogativo. È una partita, Leao sta rientrando da un infortunio, certamente poteva fare meglio ma non si monta un caso Leao per questo».

Il messaggio che filtra da Milanello è di totale compattezza. Leão resta “assolutamente una parte importante di questo Milan”, e la squadra è unita nell’obiettivo di “remare tutti insieme verso un Milan in evidente miglioramento, in evidente crescita”.

Allegri E Tare: L’Esigenza Di Pretendere Di Più

Romano ha confermato che Massimiliano Allegri fa pieno affidamento su Rafael Leão, ma che le sue pretese sono alte. Questo, però, fa parte del metodo dell’allenatore e non è sintomo di un conflitto:

«Leao resta assolutamente una parte importante di questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri fa affidamento ma da cui pretende di più: è anche giusto, fa parte della mentalità di Allegri e della sua capacità di migliorare i giocatori anche nella mentalità, non solo dal punto di vista tecnico».

La mentalità di Allegri, condivisa dal DS Igli Tare, è quella di spingere i giocatori chiave a superare i propri limiti, trasformando l’estro (come quello di Leão) in concretezza e cattiveria sottoporta, un aspetto mancato contro la Juventus. Il club è convinto che il portoghese faccia parte “assolutamente di questo percorso” di crescita del Milan.