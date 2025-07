Calciomercato Milan, Romano conferma tutto! Acquisto chiuso, Allegri può sorridere

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato la chiusura dell’operazione Estupinan col Brugge

Il calciomercato Milan è a un passo da un colpo significativo per rafforzare la propria fascia sinistra: Pervis Estupiñán. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, un’intesa verbale è stata raggiunta con il Brighton, club proprietario del cartellino del talentuoso terzino ecuadoriano. L’operazione è stata impostata su una base di 17 milioni di euro, a cui si aggiungeranno bonus legati a obiettivi specifici. Questo accordo di lunga durata è destinato a rendere Estupiñán il nuovo terzino sinistro titolare dei rossoneri, segnando un’importante aggiunta al progetto tecnico del club.

L’arrivo di Estupiñán rappresenta una mossa strategica per il Milan, che sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale, punta a consolidare ogni reparto. Con Igli Tare ora nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida della panchina, il club rossonero sta delineando una squadra competitiva, capace di affrontare le sfide sia in Serie A che in Europa. La ricerca di un terzino sinistro di alto profilo era una delle priorità, e il profilo di Estupiñán, con la sua velocità, capacità di spinta e solidità difensiva, si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di Allegri.

Un Profilo Internazionale per la Difesa Rossonera

Pervis Estupiñán, classe 1998, ha dimostrato le sue qualità nel campionato inglese con il Brighton, dove è diventato un elemento fondamentale della difesa. La sua esperienza include anche periodi in Spagna con il Villarreal, club con cui ha raggiunto le semifinali di Champions League, mettendo in mostra le sue abilità a livello internazionale. Questa esperienza lo rende un giocatore pronto per le pressioni e le aspettative che derivano dal vestire la maglia di un club storico come il Milan. La sua duttilità tattica gli permette di giocare sia come terzino puro in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia in un modulo a cinque, offrendo ad Allegri diverse opzioni strategiche.

L’investimento di 17 milioni di euro più bonus testimonia la fiducia che il Milan ripone nelle capacità di Estupiñán. Non si tratta solo di un rinforzo per l’immediato, ma di un giocatore che può rappresentare il futuro della fascia sinistra rossonera per molti anni a venire. L’accordo a lungo termine sottolinea questa visione, garantendo stabilità e continuità a un ruolo chiave.

Il Nuovo Milan di Tare e Allegri Prende Forma

L’intesa verbale per Estupiñán è un chiaro segnale delle ambizioni del nuovo Milan plasmato da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Tare, con la sua profonda conoscenza del mercato e la sua capacità di individuare talenti, sta lavorando per costruire una rosa equilibrata e di qualità. Allegri, dal canto suo, è noto per la sua abilità nel valorizzare i giocatori e nel creare squadre solide e difficili da affrontare.

I passaggi formali sono ora l’ultimo ostacolo prima dell’ufficialità. Una volta completati, Pervis Estupiñán potrà unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra e mettersi a disposizione di Allegri per la preparazione della prossima stagione. I tifosi rossoneri possono aspettarsi un giocatore energico, determinato e pronto a dare il massimo per la causa milanista. Questa operazione, se finalizzata, rafforza ulteriormente l’idea di un Milan che non ha paura di investire su profili internazionali per raggiungere i suoi obiettivi di successo. La sensazione è che questo sia solo l’inizio di una campagna acquisti che promette di essere ricca di novità e di grandi nomi.