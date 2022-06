Calciomercato Milan: la Roma chiede 45 milioni per Cristante e Veretout. Si è parlato di loro nell’incontro di ieri

Come riporta Tuttosport nell’incontro andato in scena ieri tra Massara e Tiago Pinto si è parlato soprattutto di Cristante e Veretout.

Il Milan pensa al primo per sostituire Kessie ma anche per aumentare il numero dei ragazzi cresciuti in casa per via delle liste. La Roma chiede 25 milioni, il Diavolo pensa a dilazionare su due anni. 20 milioni invece la richiesta per il francese che è considerato più cedibile dalla Roma.