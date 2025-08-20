Calciomercato Milan, il club lavora per chiudere: vicina la risoluzione del contratto

Calciomercato Milan – La società lavora per chiudere il rapporto con il giocatore

Il futuro di Divock Origi, l’attaccante belga di proprietà del Milan, sembra ormai segnato. Dopo una stagione intera trascorsa ai margini della rosa, la sua avventura con il club di Via Aldo Rossi è giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore e la dirigenza meneghina sarebbero in trattativa avanzata per la risoluzione consensuale del contratto.

L’ex attaccante del Liverpool, arrivato a parametro zero nell’estate del 2024, non ha mai convinto in maglia rossonera. Nonostante il suo passato glorioso, culminato con la vittoria della Champions League con i Reds, Origi non è riuscito a replicare le sue prestazioni in Italia. Apparso spesso fuori condizione e poco incisivo, il suo contributo è stato quasi nullo, finendo per essere messo fuori rosa dall’allora tecnico del Diavolo, Stefano Pioli.

La sua permanenza è stata un vero e proprio peso per le casse del club. Il suo elevato ingaggio, unito alle deludenti prestazioni in campo, ha spinto i rossoneri a cercare una soluzione. I tentativi di cederlo, sia a titolo definitivo che in prestito, sono falliti per l’alto stipendio del giocatore, che ha scoraggiato diverse squadre interessate. La risoluzione del contratto, sebbene comporti una perdita economica, è vista come l’unica strada percorribile per liberarsi di un onere e alleggerire il monte ingaggi.

Questo scenario aprirebbe un nuovo capitolo per Origi, che a 30 anni si ritrova senza squadra ma libero di cercarne una nuova. La sua priorità è quella di trovare un club che gli dia la possibilità di tornare a giocare con continuità, rilanciando la sua carriera. Il Milan, invece, si prepara a voltare pagina, pronto a investire il budget risparmiato su un nuovo attaccante che possa garantire un rendimento all’altezza delle aspettative. La separazione consensuale appare la migliore soluzione per entrambe le parti, ponendo fine a un’esperienza sfortunata e deludente per tutti.