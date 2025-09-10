Calciomercato Milan, Tare rinuncia allo svincolato di lusso? L’ultimo aggiornamento è una sentenza

Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe definitivamente rinunciare alla suggestione Tomyasu, difensore attualmente svincolato

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la notizia dell’acquisto del giovane difensore tedesco David Odogu dal Wolfsburg ha colto di sorpresa il mondo del calcio. La decisione del calciomercato Milan, in cerca di un centrale dopo i rifiuti di Manuel Akanji (poi passato all’Inter) e Joe Gomez del Liverpool, rappresenta una mossa audace e lungimirante. Questo innesto, però, non sembra risolvere del tutto i problemi di un reparto arretrato che, con il passaggio alla difesa a tre voluto dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, appare piuttosto corto.

Attualmente, la rosa milanista, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, conta solo 24 elementi, inclusi tre portieri. Con i titolari Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Strahihja Pavlovic, l’allenatore può contare solo sulle alternative Lennart-Mert De Winter e il neo-arrivato Odogu.

Questa situazione di emergenza ha spinto la dirigenza a valutare un ulteriore rinforzo. Il nome più caldo emerso nelle ultime ore è quello di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese che conosce già il campionato italiano. Il calciatore, svincolato dall’Arsenal da inizio luglio, rappresenta un’occasione di mercato unica.

Tuttavia, il suo acquisto non è privo di rischi. Tomiyasu ha infatti subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, e le sue condizioni fisiche sono la principale incognita. Il suo ritorno è previsto per i primi di ottobre, ma il Milan non è l’unica squadra interessata al suo cartellino. Il Mundo Deportivo rivela che anche in Spagna si sono accorti del difensore nipponico. In particolare, il Real Oviedo, neopromosso, e la Real Sociedad stanno valutando il suo profilo per rafforzare le proprie difese.

L’interesse per Tomiyasu è legato alla sua duttilità tattica, una qualità molto apprezzata dai club. Il difensore è in grado di ricoprire qualsiasi ruolo nella linea arretrata, una caratteristica che lo rende un profilo estremamente appetibile per ogni squadra. La lotta per accaparrarsi il giapponese si preannuncia agguerrita e il suo futuro dipenderà in gran parte dalle risposte che darà il suo fisico al rientro dall’infortunio. Per il Milan di Allegri e Tare, assicurarsi Tomiyasu significherebbe aggiungere un elemento di grande qualità e esperienza, essenziale per affrontare una stagione lunga e impegnativa, in cui l’obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli.