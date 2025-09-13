Calciomercato Milan, si avvicina sempre di più il rinnovo del calciatore: accelerata completata e firma vicina. Le ultimissime notizie

Le parole pronunciate da Alexis Saelemaekers nel suo primo giorno di ritiro hanno trovato un’eloquente conferma sul campo: il belga era tornato al Milancon la ferma intenzione di restarci. Dopo due stagioni trascorse in prestito, la sua perseveranza è stata ripagata, smentendo i molti che ne davano per scontata una nuova cessione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Saelemaekers si tratta di una vera e propria “rivincita totale”. Il giocatore non solo è riuscito a riconquistare il suo posto in rosa, ma è anche diventato uno dei punti fermi della formazione guidata da Massimiliano Allegri, dimostrando la sua duttilità e l’impegno costante.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure alla dirigenza rossonera. A tal proposito, il club avrebbe già avviato i contatti con l’agente Spicic per discutere un prolungamento del contratto. L’obiettivo del Milan è di blindare il giocatore con un nuovo accordo fino al 2030, riconoscendogli al tempo stesso un ingaggio migliorato. Si parla di un aumento che lo porterebbe a guadagnare tre milioni di euro a stagione, un salto significativo rispetto ai due milioni attuali.

Questa mossa della società, con Tare nel ruolo di direttore sportivo, dimostra la fiducia nel valore a lungo termine del giocatore e la volontà di premiare la sua dedizione. La storia di Saelemaekers è l’esempio lampante di come, nel calcio, la tenacia e la convinzione possano superare ogni scetticismo, trasformando un percorso in salita in una storia di successo e rinascita.