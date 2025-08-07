Calciomercato Milan, i rossoneri abbassano la saracinesca per Thiaw! Tedesco blindato e spunta la clamorosa ipotesi rinnovo

Calciomercato Milan, Malick Thiaw è destinato a rimanere a Milanello nonostante l’interesse del Newcastle: possibile il rinnovo del contratto

Con l’acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge finalmente chiuso, il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, può ora concentrarsi con decisione sugli altri reparti cruciali per la prossima stagione. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport in un titolo eloquente – “E ora la difesa. Athekame è vicino, per Thiaw primo no al Newcastle” – l’attenzione si sposta prepotentemente sul pacchetto arretrato, dove si registrano movimenti importanti e decisioni strategiche.

La notizia più rilevante riguarda Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco che sembrava a un passo dal Como solo qualche settimana fa. Il Newcastle, club notoriamente ricco e ambizioso, è tornato alla carica per il giocatore, mettendo sul piatto un’offerta considerevole di 30 milioni di euro. Tuttavia, la risposta del club rossonero è stata un categorico no. Questa decisione sottolinea la nuova visione e la strategia del Milan di Tare e Allegri. Il tecnico toscano, infatti, vede in Thiaw una risorsa fondamentale e un elemento di grande importanza per la sua difesa. La sua crescita esponenziale e la sua adattabilità tattica lo rendono un pilastro sul quale costruire il reparto.

A meno di una proposta davvero irrinunciabile – e 30 milioni di euro, sebbene elevati, non sono stati ritenuti tali in questo contesto – Malick Thiaw è destinato a rimanere a Milanello. Non solo, la permanenza del difensore potrebbe essere suggellata da un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con un significativo adeguamento dell’ingaggio. L’attuale stipendio di appena 800mila euro non riflette il suo valore attuale e il suo potenziale futuro, e il Milan è pronto a riconoscergli il giusto merito. Questa mossa non solo blinderebbe Thiaw a lungo termine, ma invierebbe anche un chiaro messaggio sulla volontà del Milan di mantenere i suoi talenti e di investire nella continuità.

La strategia difensiva del Milan si delinea quindi con chiarezza: mantenere i pilastri attuali e rinforzare con innesti mirati. La vicinanza ad Athekame, citata dalla Gazzetta dello Sport, suggerisce un ulteriore movimento in entrata per completare il reparto, ma la priorità sembra essere stata data alla conferma di Thiaw. Questo approccio, voluto fortemente da Allegri e supportato da Tare, mira a costruire una squadra solida, con una difesa rocciosa che possa affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in Europa. Il Milan dimostra così di avere le idee chiare e la determinazione per raggiungere i suoi obiettivi.