Calciomercato Milan, resta da risolvere il nodo Mike Maignan: sensazioni ancora negative fronte rinnovo. Negli ultimi giorni… Ultimissime

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più incerto. Nonostante il portiere stia tornando sui suoi altissimi livelli, come dimostrano le recenti statistiche sulle parate, il prolungamento del suo contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo, sembra essere un miraggio. Tuttosport conferma stamattina che la trattativa è ferma e le condizioni per il rinnovo non sono al momento favorevoli.

Qualche mese fa era stato raggiunto un accordo verbale per estendere il legame fino al 2028 con un ingaggio elevato da 2,8 a 5 milioni di euro. Tuttavia, le firme non sono mai arrivate e ogni discorso è stato congelato. Questa situazione costringe il direttore sportivo Igli Tare a pianificare l’addio di quello che è il capitano de facto della squadra e uno dei migliori portieri in circolazione.

La partenza, ormai considerata probabile a fine stagione, impone al Milan di individuare un nuovo titolare. Tare ha già ristretto la lista delle preferenze a tre nomi, tutti profili giovani e di grande prospettiva. In cima al taccuino dei dirigenti rossoneri ci sono Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari.

Secondo le indiscrezioni, il profilo che intriga maggiormente il management rossonero è quello di Noah Atubolu. Il portiere tedesco combina giovane età e qualità tecniche che si sposerebbero bene con la filosofia di gioco richiesta da Massimiliano Allegri.

Il Milan sa però di non essere solo in questa corsa. Anche i cugini dell’Inter sono alla ricerca di un nuovo numero uno, visto il probabile addio a fine stagione di Yann Sommer. Questo duello di mercato impone a Tare di agire con prontezza. Assicurarsi un portiere di alto livello che possa raccogliere l’eredità pesante di Maignan è cruciale per il progetto tecnico di Allegri, che necessita di certezze tra i pali per puntare ai massimi obiettivi. Il DS dovrà dunque lavorare d’anticipo per evitare che i rivali milanesi si aggiudichino il talento preferito.