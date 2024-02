Rinnovo Giroud, intesa tra le parti: decisione in primavera. Cosa filtra sul futuro del francese

Rinnovo Giroud, intesa tra l’attaccante e Furlani: decisione sul futuro solo in primavera. Ecco cosa filtra

Uno dei temi aperti del calciomercato Milan è quello relativo al futuro di Olivier Giroud, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Furlani e l’attaccante hanno deciso di vedersi in primavera per dirimere la questione: ad oggi le possibilità che l’ex Chelsea si trasferisca in MLS sono molte ma l’ultima parola non è ancora stata scritta. Nelle intenzioni del Milan infatti Giroud potrebbe anche rimanere nella prossima stagione ma dovrebbe accettare un ingaggio più basso degli attuali 3.5 milioni e soprattutto il ruolo di alternativa.