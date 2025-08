Calciomercato Milan, rebus rinnovi di contratto da risolvere: da Maignan a Pulisic… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si prospettano mesi di trattative intense e delicate per il Milan, che ha messo in agenda i rinnovi di diversi giocatori chiave. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza ci sono i contratti di Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Per quest’ultimo, in particolare, il club detiene un’opzione per estendere l’accordo fino al 30 giugno 2028, ma anche per lui l’intenzione è quella di pianificare il futuro.

L’obiettivo del Milan è chiaro: evitare di trovarsi in situazioni di svantaggio, come accaduto in passato con Mike Maignan, dove i negoziati sono diventati più complessi a causa della scadenza del contratto che si avvicinava pericolosamente. La società vuole agire con largo anticipo, non solo per una questione prettamente economica e di forza negoziale, ma anche per dare un segnale forte di fiducia ai giocatori che si stanno mettendo in mostra.

La spinta a chiudere queste trattative arriva anche dal campo. Tutti i calciatori citati hanno disputato un pre campionato molto incoraggiante e importante sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri. Le loro prestazioni hanno convinto il mister, che li considera elementi fondamentali per il suo progetto. Le trattative, pur essendo definite “delicate”, sono quindi prioritarie, poiché il Milan vuole blindare i talenti che hanno dimostrato di poter fare la differenza e di essersi adattati perfettamente alle nuove indicazioni tattiche. Chiudere in anticipo questi rinnovi significa gettare le basi per un futuro solido e stabile.