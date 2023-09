Calciomercato Milan: Morata rischia di diventare un rimpianto

Tra i nomi accostati a Milan sul calciomercato estivo c’è stato quello di Morata, che alla fine è rimasto all’Atletico Madrid. Un rimpianto?

Rimpianto Morata? Tra i nomi accostati a Milan sul calciomercato estivo c’è stato quello di Morata, che alla fine è rimasto all’Atletico Madrid. Il club rossonero avrebbe dovuto investire i 21 milioni della clausola in un’unica soluzione per prelevarlo dal club spagnolo. Ma nessuna delle squadre che hanno approcciato l’entourage di Morata ha avuto il coraggio di mettere sul piatto.

Come riportato da Calciomercato.com Se 15-20 milioni erano stati stanziati per il ‘92 Taremi, viene chiaramente a cadere la tesi della volontà di puntare su un giocatore giovane da far crescere alle spalle dello stagionato Giroud. Per 21 milioni di euro, Morata era un’operazione ampiamente alla portata, oltre ad essere tecnicamente intrigante per quelle che sono le modalità con le quali il Milan di Pioli sviluppa il suo gioco. Simeone intanto se lo gode.