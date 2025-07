Calciomercato Milan, rilancio pronto per Guela Doue ma resiste anche quella clamorosa alternativa! Prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, Tare prepara il rilancio per Guela Doue ma tiene in caldo anche l’alternativa: si tratta di Singo del Monaco

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando a pieno ritmo per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con l’incertezza che ancora avvolge il futuro di Ardon Jashari e prima di concentrarsi sull’attaccante, le priorità assolute del club rossonero sono le corsie laterali. E a quanto pare, le prime mosse sono già state piazzate, con un occhio attento sia alla difesa che all’attacco.

Il primo rebus è stato brillantemente risolto: il nuovo erede di Theo Hernandez sulla fascia sinistra sarà Pervis Estupiñan. L’arrivo dell’esterno ecuadoriano, noto per la sua potenza fisica, la sua spinta offensiva e la sua solidità difensiva, è ormai cosa fatta e rappresenta un colpo importante per il Milan. Estupiñan porterà esperienza internazionale e una qualità indiscutibile a un reparto che, con la partenza di Theo, necessitava di un sostituto di alto livello. La sua capacità di macinare chilometri e di essere efficace in entrambe le fasi di gioco lo rende un profilo ideale per il calcio di Allegri, che predilige esterni capaci di coprire l’intera fascia.

Doué, l’obiettivo principale per la destra: offerta alzata

Mentre la fascia sinistra è ormai blindata, l’attenzione del Milan si sposta ora sulla fascia opposta, quella destra. E qui, come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, le idee sono estremamente chiare: la prima scelta e il nome in cima alla lista di Tare e Allegri è Désiré Doué, il giovane talento francese dello Strasburgo.

Il Milan sembra fare sul serio per Doué. A quanto pare, il club di via Aldo Rossi avrebbe alzato la sua ultima offerta per convincere lo Strasburgo a cedere il suo gioiello. Doué è un esterno dotato di grande velocità, dribbling ubriacante e una visione di gioco che lo rende pericoloso sia in fase di assist che di conclusione. La sua giovane età (è un classe 2005) lo rende inoltre un investimento per il futuro, un giocatore su cui costruire le fondamenta del Milan che verrà. La sua duttilità tattica, che gli permette di giocare sia come esterno alto che come trequartista, lo rende un profilo particolarmente appetibile per la versatilità tattica desiderata da Allegri. Il Milan è convinto delle sue potenzialità immense e della sua capacità di spaccare le partite con le sue accelerazioni fulminanti.

Wilfried Singo, l’alternativa di lusso

Tuttavia, il Milan non si fa cogliere impreparato e, pur puntando con decisione su Doué, non perde di vista le alternative. La prima opzione in caso di mancato accordo per il francese è Wilfried Singo. L’esterno ivoriano, reduce da stagioni convincenti, è un giocatore di grande forza fisica, resistenza e capacità di corsa. La sua esperienza nel campionato italiano e la sua solidità difensiva, unita a una discreta propensione all’attacco, lo rendono un profilo affidabile e pronto all’uso per la formazione di Allegri. Singo rappresenta una garanzia di rendimento e sarebbe un innesto di qualità per la fascia destra, capace di garantire equilibrio e spinta. Il Milan sta quindi operando con metodo e strategia, cercando di assicurarsi i migliori profili per rinforzare la squadra e costruire un futuro vincente sotto la guida di Tare e Allegri.

Il mercato rossonero è in fermento e le notizie che arrivano da via Aldo Rossi fanno ben sperare i tifosi. Con l’arrivo di Estupiñan e il pressing per Doué (con Singo come valida alternativa), il Milan sta gettando le basi per una stagione da protagonista.