Calciomercato Milan, riflessioni profonde durante la sosta: allarme rinforzi a gennaio. Squadra troppo corta per lo scudetto?

Calciomercato Milan, al via le riflessioni durante la sosta: servono rinforzi per lo scudetto. Rosa troppa corta? Le ultime

L’ennesima sosta per gli impegni delle Nazionali impone riflessioni urgenti sulla stagione del Milan. I rossoneri sono attualmente terzi in campionato, ma la posizione è accompagnata da enormi rimpianti per le troppe occasioni sciupate contro squadre non di vertice. L’amaro pareggio contro il Parma ha suonato come un segnale di allarme rilevante: a gennaio servono rinforzi.

Calciomercato Milan, assenze e rimpianti: il problema di gestione

Nonostante Allegri sia riuscito a mantenere la squadra nelle zone alte, il Diavolo ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. La lista degli assenti è stata la vera spina nel fianco:

Pulišić e Rabiot sono stati definiti «troppo importanti per questa rosa» .

e sono stati definiti . Le assenze prolungate di Jashari ed Estupiñan, oltre ai vari Loftus-Cheek e Santi Giménez, hanno evidenziato «problemi di gestione» della rosa.

I risultati, come la vittoria sofferta con la Fiorentina e i pareggi contro Pisa e Parma, confermano i timori estivi sulla squadra corta.

Rinforzi mirati: attacco e difesa le priorità

Secondo TMW, l’intervento nel calciomercato Milan invernale è una «forte urgenza», pur senza stravolgere l’equilibrio di Allegri. I temi sono molteplici:

Attacco, La Vera Spina Nel Fianco: Santiago Giménez è ancora a secco di gol in Serie A. I malumori fisici e mentali dell’attaccante portano a serie valutazioni. Serve un nuovo centravanti, anche se si potrebbe optare per Leão falso nove affiancato da Pulišić o Nkunku. Difesa Da Rimpolpare: Il reparto difensivo è in emergenza cronica. Gabbia, Tomori e Pavlović stanno facendo gli «straordinari». I giovani De Winter, Athekame e Odogu non sono considerati ancora pronti per il ruolo di titolari. Un colpo dietro darebbe il fiato necessario ai difensori rossoneri, vera anima della squadra. Centrocampo: Nonostante l’eterno Modrić continui a stupire, un momento di calo è possibile. Qui, il vero acquisto sarà il pieno recupero di Jashari.

Il concetto finale è chiaro: a gennaio il Milan deve essere «rimpolpato con 2-3 giocatori dinamici e versatili», pronti a inserirsi nelle rotazioni, in vista del rush finale decisivo della stagione.