Calciomercato Milan, aumentano le riflessioni su Fullkrug: riscatto o addio? Due gli aspetti da considerare
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano le riflessioni sul possibile riscatto di Fullkrug al termine della stagione: cosa filtra
Il Milan attraversa un momento di estrema delicatezza: il distacco di -10 dall’Inter impone di blindare il secondo posto, ma la dirigenza è già proiettata alla costruzione della rosa per il prossimo anno. Al centro delle riflessioni di via Aldo Rossi c’è Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, arrivato a gennaio dal West Ham, ha conquistato l’ambiente per spirito di sacrificio e dedizione, ma il suo futuro resta un rebus.
Calciomercato Milan, Fullkrug e il bivio del riscatto: i nodi economici e tecnici
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione contrattuale è definita: il prestito scade il 30 giugno e il Milan vanta un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Tuttavia, l’investimento non riguarda solo il cartellino: in caso di conferma, Füllkrug firmerebbe un triennale con un ingaggio superiore a quello attuale, occupando una casella pesante nel reparto avanzato.
I dubbi che tormentano la dirigenza e Massimiliano Allegri:
- Gestione da “dodicesimo”: Dopo dieci presenze, il tecnico lo vede quasi esclusivamente come un’arma per i venti minuti finali. L’unica maglia da titolare è arrivata contro la Fiorentina, durata solo un’ora a causa di problemi fisici.
- La caccia al top player: Il club ha la necessità impellente di acquistare un grande attaccante che faccia la differenza. Riscattare il tedesco significherebbe considerarlo una riserva di lusso, ma a costi che vanno valutati con cura.
Basterà lo spirito di squadra mostrato finora per convincere Furlani a puntare su di lui per il prossimo triennio?