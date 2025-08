Calciomercato Milan, Allegri blinda l'esubero! Non si muove da Milanello a meno che... Ultimissime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri è pronto a blindare Noah Okafor: rispedita al mittente l’offerta del Bologna

Il mercato estivo del Milan continua a tenere banco e le ultime notizie, riportate dal noto esperto di mercato Daniele Longo, indicano una chiara volontà del club rossonero di trattenere Noah Okafor. Nelle scorse ore, il Milan ha infatti detto no a un’offerta del Bologna per l’attaccante svizzero, che prevedeva un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questa mossa conferma la linea dura della dirigenza, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sempre più allineati sulle strategie di mercato.

La posizione del Milan: cessione solo a titolo definitivo

La proposta del Bologna, pur rappresentando un tentativo concreto di acquisire le prestazioni di Okafor, non ha trovato terreno fertile in Via Aldo Rossi. La politica del Milan è chiara: il giovane talento elvetico lascerà Milanello solo a fronte di offerte superiori ai 15-20 milioni di euro e, soprattutto, a titolo definitivo. Questo denota la volontà di non svalutare un asset importante e di recuperare, o addirittura superare, l’investimento fatto per il suo acquisto dall’RB Salisburgo. Il valore del giocatore, sebbene la scorsa stagione sia stata condizionata da un prestito al Napoli non particolarmente fortunato, è ancora considerato elevato dal club.

La fiducia di Allegri: Okafor parte integrante del progetto tecnico

A rafforzare la posizione del Milan su Okafor c’è la forte convinzione di Massimiliano Allegri di poterlo utilizzare e valorizzare all’interno del suo schema di gioco. Il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera ha portato nuove idee e una differente visione tattica, che sembra adattarsi meglio alle caratteristiche dell’attaccante svizzero. Okafor, con la sua velocità, la sua capacità di attaccare la profondità e la sua duttilità nel ricoprire diversi ruoli in attacco (sia come punta centrale che come esterno), potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il nuovo assetto tattico voluto dal mister.

Questa fiducia da parte di Allegri è un fattore determinante. Dopo un periodo in cui il suo futuro sembrava incerto, e con diverse voci di mercato che lo vedevano lontano da Milano, la mano del tecnico toscano sembra aver rimescolato le carte. La sua capacità di recuperare giocatori e di farli rendere al massimo è ben nota, e su Okafor il Milan e il suo allenatore sembrano voler puntare con decisione.

Il ruolo di Igli Tare nel calciomercato rossonero

Il lavoro del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, è in piena sintonia con le direttive del club e le esigenze del tecnico. Tare, noto per la sua fermezza nelle trattative e per la sua visione a lungo termine, sta gestendo con oculatezza le operazioni in entrata e in uscita. La decisione di rifiutare l’offerta del Bologna per Okafor è un esempio chiaro della sua strategia: difendere il valore dei propri giocatori e cedere solo a condizioni che soddisfino pienamente le aspettative economiche e progettuali del Milan. La sua presenza costante a fianco di Allegri in queste settimane di pre-campionato sottolinea la stretta collaborazione tra le due figure chiave nell’area tecnica, fondamentale per la costruzione di una rosa competitiva.

In sintesi, la situazione di Noah Okafor si sta delineando con maggiore chiarezza: il Milan non ha intenzione di svendere il giocatore e, anzi, vede in lui un elemento su cui puntare per il futuro. La sinergia tra Allegri e Tare è evidente e promette di guidare il mercato rossonero verso scelte ponderate e mirate al successo.