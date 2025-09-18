Calciomercato Milan, spunta la richiesta di Allegri per gennaio: messaggio a Tare, ha bisogno di questo innesto specifico

Calciomercato Milan, richiesta di Allegri a Tare per gennaio: serve l’alternativa a Gabbia in difesa nonostante l’arrivo di Odogu

La difesa del Milan si è arricchita in estate di un nuovo talento, ma il direttore sportivo Igli Tare non si ferma qui. Nonostante l’arrivo del giovane e promettente Odogu, il club rossonero, su indicazione dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta già pianificando un’ulteriore mossa per la sessione invernale di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il cuore della difesa a tre, un reparto che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, presenta ancora una sola opzione solida per il ruolo centrale.

Attualmente, l’unico difensore di ruolo in grado di ricoprire la posizione di centrale nella linea a tre è Matteo Gabbia. Le alternative, come sottolinea il noto portale sportivo, richiederebbero un adattamento di giocatori come Fikayo Tomori o il giovane De Winter. Sebbene entrambi abbiano le qualità per ricoprire quel ruolo, l’idea di dover spostare un elemento chiave come Tomori dalla sua posizione naturale, o di affidarsi a un giocatore ancora in fase di crescita come De Winter, non soddisfa pienamente le esigenze di stabilità e profondità volute da Allegri. L’obiettivo è garantire una copertura completa, evitando rischi e offrendo all’allenatore la possibilità di ruotare i giocatori senza perdere efficacia.

Il calciomercato Milan di Tare e Allegri ha dimostrato in questa stagione di voler costruire una squadra completa in ogni reparto. La retroguardia, in particolare, è sempre stata una priorità per il club e per il suo tecnico. L’inserimento di Odogu rientra in una strategia a lungo termine, volta a scovare e valorizzare i talenti del futuro. Tuttavia, la necessità di avere un’opzione immediata e affidabile per la seconda metà del campionato spinge il club a cercare sul mercato un profilo specifico per la posizione di difensore centrale.

Le voci su possibili candidati sono già iniziate a circolare. Il Milan cerca un difensore che sappia impostare il gioco, ma che allo stesso tempo abbia la forza fisica e la capacità di comandare la retroguardia. Un profilo esperto, magari abituato a giocare in un modulo simile, sarebbe l’ideale. Tare, noto per la sua abilità nel trovare occasioni e nel chiudere operazioni complesse, sta già lavorando per individuare il nome giusto. Non si esclude che il Milan possa puntare su un giocatore di alto livello, magari in uscita da un club importante, per dare un’ulteriore spinta alla squadra nella corsa ai titoli.

Insomma, l’arrivo di Odogu è solo il primo passo. Il Milan è consapevole che per competere ai massimi livelli n Italia la difesa deve essere una vera e propria fortezza. La mossa di calciomercato di gennaio sarà cruciale per colmare la lacuna individuata nel cuore del reparto arretrato e per dare ad Allegri le alternative necessarie per affrontare al meglio ogni competizione. I tifosi rossoneri possono stare tranquilli: la società sta lavorando per costruire un Milan sempre più forte e competitivo. La Gazzetta.it ha svelato un piano che dimostra l’attenzione ai dettagli e la visione a lungo termine del club.