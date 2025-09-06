Calciomercato Milan, clamoroso aneddoto Zhegrova! Confidenza di uno dei suoi migliori amici, cosa è successo in estate

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso aneddoto di uno dei migliori amici di Zhegrova: ci hanno provato anche i rossoneri

Il mondo del calcio e dello spettacolo si intrecciano sempre più spesso, e le dichiarazioni dell’attore Vadat Bajrami ai microfoni di TuttoMercatoWeb ne sono la prova. Parlando del recente e clamoroso acquisto della Juventus, Edon Zhegrova, Bajrami ha svelato un retroscena di mercato che ha fatto sussultare i tifosi rossoneri: anche il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri era sulle tracce del talentuoso esterno.

La Juventus ha battuto la concorrenza agguerrita per assicurarsi le prestazioni di Zhegrova, ma le parole di Bajrami rivelano che la trattativa non è stata affatto semplice. L’attore ha descritto un interesse diffuso per il giocatore, che già da gennaio aveva attirato l’attenzione di numerosi club europei. Le offerte non sono mancate, con proposte arrivate dalla Premier League, dal Napoli e persino dall’Olympique Marsiglia.

Il retroscena più sorprendente, tuttavia, riguarda il passato. Bajrami ha infatti sottolineato che i contatti tra Zhegrova e la Juventus non sono una novità, ma che risalgono a un periodo precedente all’ufficializzazione dell’affare. Ma non solo: tra le squadre che avevano mostrato un forte interesse per il giocatore c’erano anche la Roma e, soprattutto, il calciomercato Milan. Questo dettaglio è di particolare importanza, considerando la nuova era rossonera inaugurata con l’arrivo del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri.

L’interesse del Milan per Zhegrova conferma la volontà del club di Via Aldo Rossi di puntare su giovani talenti con un grande potenziale. La sinergia tra la visione di Tare nel mercato e la filosofia di gioco di Allegri, sempre alla ricerca di giocatori capaci di fare la differenza in attacco, avrebbe potuto portare a un esito diverso in questa sessione di calciomercato. Immaginare Zhegrova con la maglia rossonera, a supportare il reparto offensivo del Milan, non è più solo una speculazione ma una concreta possibilità che si è spenta per un soffio.

La Juventus, però, ha saputo giocare d’anticipo e ha concluso l’operazione, assicurandosi uno dei nomi più caldi del panorama calcistico attuale. La mossa bianconera è stata decisiva, e ora i tifosi juventini possono godersi un giocatore che ha dimostrato di avere le carte in regola per lasciare il segno in Serie A. La concorrenza del Milan, della Roma e di altri club, come rivelato da Vadat Bajrami, testimonia il valore di un giocatore che non ha faticato a finire nel mirino dei top club italiani ed europei. In questo contesto, il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del Milan con Tare e Allegri si conferma come uno dei più ambiziosi in vista delle prossime stagioni.