Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Xavi! Poteva sbarcare in rossonero, ecco quando stava per arrivare la firma

Calciomercato Milan, importante retroscena svelato da Xavi: nel 1999 poteva lasciare il Barcellona per firmare con il club rossonero

Un retroscena di calciomercato Milan che avrebbe potuto riscrivere la storia recente della Serie A è stato svelato da Xavi Hernández. L’ex centrocampista del Barcellona e attuale allenatore, intervistato dai colleghi di Cronache di Spogliatoio, ha rivelato di essere stato in trattative avanzate con il Milan ai tempi di Silvio Berlusconi e di aver avuto una successiva chance con l’Inter, prima di diventare la leggenda indiscussa del club catalano.

La confessione di Xavi offre uno spunto affascinante su come il panorama calcistico italiano e la stessa storia del Milan avrebbero potuto cambiare radicalmente, anche se il suo cuore ha sempre prevalso.

Milan Vicinissimo: L’Incontro Con Galliani Nel ’99

La prima volta che il futuro campione del mondo e d’Europa fu a un passo dall’Italia risale al 1999, subito dopo la vittoria del Mondiale Under 20 con la Spagna. All’epoca, Xavi era una giovane promessa, ma il Barcellona era già una squadra con i ruoli ben definiti. L’interesse del Milan di Silvio Berlusconi era concreto, con l’allora dirigente Adriano Galliani pronto a fare il grande passo:

«La prima volta che sono stato sul punto di lasciare il Barça è stato per un club italiano, il Milan. Ero in trattative con Galliani, venne anche a Barcellona con mio padre poco dopo la nostra vittoria del Mondiale U20 in Nigeria, nel ’99. Al Barça la squadra era praticamente fatta, ebbi la possibilità di andare ma non me la sentii».

L’arrivo di un regista come Xavi in quel Milan avrebbe dato una svolta tattica impensabile. Oggi, il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare può vantare un’analoga intelligenza in campo con l’innesto di Luka Modrić, ma l’idea di avere avuto Xavi come perno del centrocampo resta un affascinante “what if”.

L’Inter E Il Bayern Monaco: La Seconda Opportunità Italiana

La seconda chance per la Serie A si presentò quasi un decennio dopo, nel 2008. In un momento di grande incertezza per il Barcellona, appena prima dell’arrivo di Pep Guardiola che avrebbe cambiato tutto, Xavi fu nuovamente tentato dalla partenza. In quel frangente, la scelta era tra due colossi europei:

«Poi nel 2008, prima dell’arrivo di Guardiola, ebbi la possibilità di andare al Bayern Monaco o all’Inter. Ma la mia priorità è sempre stata il Barça. È vero che nei periodi difficili, con molte critiche, criticavano me perché ero il regista. Ho pensato di andarmene ma il mio cuore ha sempre voluto restare a Barcellona».

Nonostante le “critiche” subite come “regista” nei periodi meno fortunati del Barça, il legame con la Catalogna si è dimostrato indissolubile. L’Inter mancò così l’occasione di assicurarsi il cervello di quello che sarebbe diventato uno dei centrocampi più forti della storia. Oggi, il Milan di Allegri e Tare può sorridere per aver comunque portato in Italia, pur tardivamente, un regista di caratura simile a Xavi, come il già citato Modrić, dimostrando l’eterna attrattiva del calcio italiano per i fuoriclasse assoluti.