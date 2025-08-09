Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Thiaw! Tare e Allegri ci hanno provato seriamente, l’incredibile ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Malick Thiaw: Allegri e Tare avevano provato a convincerlo a restare

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il ritiro del calciomercato Milan a Dublino. Stando a quanto riferito in diretta da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, il difensore Malick Thiaw ha appena salutato i suoi compagni di squadra. Un addio inaspettato che segna un punto di svolta significativo per il mercato rossonero e per la strategia di Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e di Massimiliano Allegri, il neo-allenatore.

Thiaw, rientrato negli spogliatoi dopo la partita, è stato informato direttamente da Tare dell’esito positivo dell’operazione con il Newcastle. Una notizia che ha posto fine a giorni di intense speculazioni e tentativi disperati da parte della dirigenza milanista. La conferma è arrivata con il saluto commosso ai compagni, preludio all’ufficialità che dovrebbe giungere nelle prossime ore. Una conseguenza immediata di questo sviluppo è la sua mancata convocazione per l’amichevole di domani contro il Chelsea, un chiaro segnale della sua imminente partenza.

Secondo le dettagliate ricostruzioni dell’inviato di Sky, gli ultimi dieci giorni sono stati caratterizzati da un vero e proprio braccio di ferro tra il Milan e il difensore. Sia Tare che Allegri hanno profuso ogni sforzo per convincere il giovane talento a rimanere a Milano. Sono stati organizzati incontri privati a casa del giocatore, segno della determinazione del club a non perdere un pezzo così importante della sua difesa. Per rafforzare la loro proposta, il Milan aveva messo sul piatto un rinnovo contrattuale estremamente vantaggioso, con uno stipendio che superava i 3 milioni di euro. Un’offerta di tutto rispetto, pensata per blindare il giocatore e garantirgli un futuro solido in maglia rossonera.

Tuttavia, la volontà di Malick Thiaw sembrava già ben definita. Il difensore aveva già espresso il suo sì al Newcastle, attratto da un’offerta economica ancora più allettante. I “Magpies” hanno infatti proposto un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus, una cifra che ha evidentemente fatto la differenza. Nonostante gli sforzi congiunti di Tare e Allegri, la determinazione di Thiaw a intraprendere una nuova avventura in Premier League si è rivelata inamovibile.

Questa partenza rappresenta una sfida immediata per il Milan e per la sua nuova guida tecnica. La cessione di Thiaw lascerà un vuoto importante nella retroguardia, richiedendo a Tare di agire prontamente sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Il focus ora si sposta sulla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici di Allegri. L’addio di Thiaw non è solo una questione di rosa, ma anche un segnale chiaro delle difficoltà che il Milan potrebbe affrontare nel trattenere i suoi talenti più promettenti di fronte a offerte economiche significative dall’estero. Le prossime ore saranno cruciali per la formalizzazione del trasferimento e per capire le prossime mosse del mercato rossonero, chiamato a reagire con prontezza a questa perdita inaspettata.