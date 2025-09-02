Calciomercato Milan, incredibile retroscena Ricci! Acquisto chiuso già a gennaio? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena legato a Samuele Ricci: Cairo smentisce accordi conclusi già a gennaio

In una recente intervista a TeleLombardia, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha festeggiato i suoi 20 anni di presidenza, cogliendo l’occasione per fare chiarezza su alcune voci di mercato che hanno infiammato la sessione invernale. Tra i temi più scottanti, la presunta trattativa che avrebbe portato il giovane talento Samuele Ricci al calciomercato Milan, una delle indiscrezioni più discusse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Cairo ha smontato con decisione il rumor, smentendo categoricamente che ci fosse un accordo imminente tra il club granata e il Milan. “Assolutamente no,” ha dichiarato il presidente, “non c’era nulla da questo punto di vista. Ricci era un giocatore che interessava al Milan ma io a gennaio non ho mai parlato di questa trattativa.”

La posizione del presidente granata è stata chiara fin da subito: Ricci era considerato un elemento fondamentale per il progetto del Torino. “Per noi il ragazzo era importante, per noi come squadra, per fare un campionato buono come poi abbiamo fatto,” ha aggiunto Cairo. La scelta di trattenere il centrocampista è stata motivata dalla volontà di costruire una squadra competitiva, capace di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante l’infortunio di Zapata abbia “fortemente penalizzato” il percorso della squadra, l’impegno e la dedizione del gruppo sono stati evidenti.

La smentita di Cairo getta una luce interessante sul mercato rossonero, che ora, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si è preparata a una rivoluzione. La dirigenza del Milan, con il cambio di rotta tecnico e societario, ha chiuso l’acquisto di Ricci poi a luglio.

L’intervista di Cairo non solo celebra il suo ventennale, ma offre anche uno spaccato delle dinamiche che regolano il calciomercato italiano, spesso fatto di voci, smentite e trattative sottotraccia. La trasparenza del presidente del Torino, in questo senso, è un elemento che i tifosi e gli analisti apprezzano.