Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Rabiot: Il francese poteva essere rossonero già nel 2014! L’incredibile ricostruzione

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Adrien Rabiot: il centrocampista poteva essere rossonero già nel 2014

Il calciomercato è un mondo di opportunità e rimpianti. Ogni trattativa, ogni accordo mancato, può cambiare il destino di una squadra per anni. Una delle storie più emblematiche del calciomercato Milan recente è sicuramente quella legata a Adrien Rabiot, il centrocampista francese che nel 2014 era a un passo dal vestire la maglia rossonera. Un’operazione sfumata che dopo 11 anni ha trovato finalmente il proprio positivo coronamento.

La stagione 2014-2015 fu un momento cruciale per il Milan. Il club era alla ricerca di giovani talenti da inserire in rosa per rinvigorire la squadra e un nome su tutti era finito nel mirino della dirigenza: quello di Adrien Rabiot. Il giocatore, all’epoca poco più che ventenne, era un gioiello del Paris Saint-Germain, ma il suo contratto in scadenza l’anno successivo lo rendeva un obiettivo appetibile per molti club europei. Il Milan si mosse con decisione, spinto dall’ottimo lavoro del suo team di osservatori.

Il parere del capo scout internazionale, Paolo Tremolada, fu decisivo. Il professionista, dopo un’attenta valutazione, diede il suo placet, confermando che il talento di Rabiot era limpido e cristallino. Le sue relazioni tecniche erano entusiastiche e convinsero la dirigenza che quel ragazzo avrebbe potuto fare la fortuna del centrocampo rossonero per molti anni.

Per questo, la dirigenza del Milan non perse tempo. Rocco Maiorino e Umberto Gandini, due figure di spicco della società dell’epoca, presero un aereo per Parigi per intavolare le trattative con il PSG. La loro missione era chiara: approfittare della situazione contrattuale del giocatore per strappare un prezzo vantaggioso e portare Rabiot a Milanello.

Nonostante gli sforzi, la trattativa si rivelò un’autentica montagna russa, fatta di alti e bassi. Le negoziazioni furono lunghe e complesse, e alla fine, per motivi che non sono stati mai del tutto chiariti, non si arrivò a un’intesa. L’affare sfumò e il Milan perse l’occasione di mettere le mani su un talento purissimo.

Fonte: Gazzetta dello Sport