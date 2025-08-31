Calciomercato Milan, il retroscena su Nkunku solleva diversi interrogativi! C’è un aspetto totalmente inspiegabile

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena sull’arrivo di Nkunku dal Chelsea: un aspetto della trattativa crea dei dubbi

La Gazzetta dello Sport ha acceso un faro sulle dinamiche di mercato del Milan, con il giornalista Marco Pasotto che ha sollevato un’analisi profonda e ricca di spunti. In un articolo su gazzetta.it, Pasotto si è concentrato sull’acquisto di Christopher Nkunku, definendolo una quarta scelta e sollevando interrogativi legittimi sulla sua compatibilità tattica con la squadra di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri.

L’arrivo di Nkunku, secondo Pasotto, rappresenta un chiaro upgrade rispetto a Harder, specialmente in termini di età, esperienza, bacheca e curriculum. Il calciatore francese, pur avendo un profilo di alto livello, porta con sé alcune perplessità, principalmente legate al suo recente passato al Chelsea. Il suo rapporto non idilliaco con l’allenatore Maresca e alcune ombre sulla sua storia medica sono fattori che il Milan dovrà gestire con attenzione. Tuttavia, il club nutre la speranza che Nkunku possa seguire le orme di Christian Pulisic, un altro ex Blues che ha trovato una seconda vita e una rinascita in maglia rossonera.

Il vero nodo, però, è di natura tattica. Il Milan di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, era alla ricerca di un centravanti puro da affiancare a Santiago Gimenez per incrementare la produzione offensiva. Nkunku, pur potendo ricoprire quel ruolo e vantando numeri impressionanti in carriera, non ha nelle sue corde la tipica attitudine da “numero 9”. Le sue caratteristiche lo portano a svariare sul fronte offensivo, a muoversi qualche metro dietro la punta e a rendersi imprevedibile, ma non è un giocatore incline al lavoro di sacrificio necessario per far salire la squadra.

Questa ambiguità tattica lascia aperti molti scenari. Il Milan, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, dovrà trovare la giusta quadratura per far coesistere i due attaccanti. La presenza di Allegri in panchina, noto per la sua flessibilità tattica e la capacità di adattare i giocatori alle sue idee di gioco, potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale di Nkunku. L’obiettivo è chiaro: integrare il talento del francese senza snaturare l’equilibrio della squadra. Nonostante le perplessità, l’acquisto di Nkunku è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan e della volontà di Tare di rinforzare la rosa con giocatori di qualità.

In conclusione, l’analisi di Pasotto sottolinea come il mercato del Milan non si sia ancora concluso, con il cantiere offensivo che rimarrà aperto anche dopo la chiusura delle trattative. Il successo di questa operazione dipenderà dalla capacità di Allegri di valorizzare al meglio le qualità uniche di Nkunku, trovando una soluzione tattica che esalti la sua imprevedibilità e la sua capacità di far male alle difese avversarie. L’attesa dei tifosi rossoneri è palpabile, desiderosi di vedere se il francese sarà la scintilla che accenderà la stagione del Milan.