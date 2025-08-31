Calciomercato Milan, retroscena Mitrovic: ecco cosa è successo con l’attaccante serbo

Calciomercato Milan, c’è il retroscena su Mitrovic: l’attaccante dell’Al Hilal è stato proposto nelle ultime ore. La posizione dei rossoneri

Il calciomercato Milan è un vortice di voci, trattative e smentite. Tra le tante indiscrezioni che agitano l’estate milanista, una in particolare continua a riemergere: quella che riguarda Aleksandar Mitrović. Secondo quanto riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, l’attaccante serbo, attualmente ai margini della rosa dell’Al-Hilal, sarebbe stato nuovamente proposto al Milan. Una prospettiva che, almeno per il momento, non sembra aver scaldato i cuori dei dirigenti rossoneri.

La situazione di Mitrović è complessa. Dopo un’annata da protagonista in Arabia Saudita, sembra che il suo rapporto con il club si sia incrinato, portandolo a essere fuori rosa. Un’opportunità che, a prima vista, potrebbe sembrare ghiotta per un club alla ricerca di un attaccante di peso. Il suo profilo, infatti, è quello di una prima punta fisica, un vero e proprio ariete d’area di rigore, capace di sbloccare partite e segnare con continuità. D’altronde, il suo passato al Fulham, dove ha dimostrato di essere un bomber affidabile in Premier League, parla chiaro.

Ma perché il Milan, nonostante le evidenti necessità offensive, non sembra voler aprire a questa possibilità? La risposta potrebbe risiedere nella strategia del nuovo corso rossonero. Con l’arrivo del direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club sta cercando di delineare una squadra che non si basi solo su nomi altisonanti, ma su giocatori funzionali a un preciso progetto tecnico. Non si tratta di una questione di valore del giocatore, ma di compatibilità con il sistema di gioco che Allegri intende implementare. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e per l’attenzione alla fase difensiva, potrebbe preferire un attaccante con caratteristiche diverse, magari più propenso a partecipare alla manovra e a sacrificarsi anche in fase di non possesso.

Inoltre, il Milan ha un occhio attento anche ai conti e al futuro sostenibile del club. Le cifre richieste per il cartellino e l’ingaggio di Mitrović potrebbero essere considerate eccessive o non in linea con la politica societaria. Tare, con la sua esperienza e la sua abilità nel trovare talenti a prezzi contenuti, potrebbe essere alla ricerca di soluzioni più vantaggiose dal punto di vista economico, magari puntando su giocatori più giovani e con un potenziale di crescita a lungo termine.

Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, la posizione del Milan, come riportato dalla fonte, sembra al momento piuttosto netta. L’idea di un’operazione per Mitrović non convince appieno i vertici rossoneri, che preferiscono sondare altre piste, magari meno mediatiche ma più in linea con la visione strategica di Tare e le esigenze tattiche di Allegri. L’attesa è alta, i tifosi sognano il colpo, ma la dirigenza rossonera sembra voler procedere con cautela e razionalità, evitando mosse affrettate che potrebbero compromettere il delicato equilibrio della rosa. Il futuro di Mitrović resta un’incognita, così come la scelta finale del Milan per il suo attacco.