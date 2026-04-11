Calciomercato Milan, retroscena Malen: poteva essere rossonero! Cosa è successo a gennaio

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Malen: l’attaccante oggi alla Roma a gennaio era stato offerto anche ai rossoneri

Il calciomercato Milan invernale del 2026 si è chiuso con un interessante retroscena riguardante l’attacco del Milan. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il nome di Donyell Malen era finito sul tavolo della dirigenza rossonera.

L’attaccante olandese, all’epoca in forza all’Aston Villa, era stato proposto sia al Milan che alla Juventus, ma entrambi i club hanno deciso di non approfondire la possibilità di ingaggiarlo, preferendo concentrarsi su altri profili o mantenere gli equilibri attuali della rosa.

Calciomercato Milan, Malen e l’occasione mancata: il passaggio alla Roma

Mentre il Milan declinava l’offerta, è stata la Roma a cogliere l’opportunità, chiudendo l’affare con gli inglesi il 16 gennaio 2026. L’operazione, strutturata su un prestito oneroso da 2 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 25 milioni (che diventerà obbligo a determinate condizioni legate a presenze e qualificazione europea), ha portato il talento olandese alla corte giallorossa.

Anche il Napoli aveva mostrato un timido interesse, ma la necessità di chiudere la sessione di gennaio a bilancio zero ha impedito l’affondo.