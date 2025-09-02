Calciomercato Milan, retroscena Leao! Nelle ultime ore tentativo concreto del top club: la posizione dei rossoneri

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Leao: nelle ultime ore tentativo concreto del Tottenham per il portoghese

Secondo un recente articolo del quotidiano britannico ‘The Independent’, il Tottenham Hotspur avrebbe messo gli occhi su Rafael Leão, l’estroso attaccante del Milan. Gli Spurs, ancora scossi dalla complicata vicenda legata a Eberechi Eze, starebbero attivamente cercando nuovi talenti per rafforzare il loro reparto offensivo. Il club londinese avrebbe già avviato i primi sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità di un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Nonostante l’interesse, la trattativa per portare Leão in Premier League sembra essere un’impresa ardua. Il giornale inglese sottolinea come il Tottenham debba affrontare diverse sfide significative. In primo luogo, il fattore tempo è un ostacolo cruciale. Con la finestra di mercato che si sta chiudendo, ci sarebbe poco tempo a disposizione per impostare una trattativa complessa che coinvolge uno dei giocatori chiave del Milan.

Ma l’ostacolo principale è rappresentato dalla posizione del calciomercato Milan. Rafael Leão è una figura centrale e insostituibile nel progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La sua velocità, la sua creatività e la sua capacità di cambiare le partite lo rendono un punto di riferimento autorevole per la squadra rossonera. La volontà del club milanista è chiara: non cedere il proprio fuoriclasse. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, considera Leão un asset strategico e non ha intenzione di privarsene, a meno di un’offerta irrinunciabileche possa stravolgere i piani societari.

L’eventuale cessione di un giocatore del calibro di Leão rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni del Milan, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano. La dirigenza rossonera ha costruito la squadra attorno a giocatori di grande talento come lui, e la sua partenza indebolirebbe notevolmente l’organico a disposizione di Allegri. L’interesse del Tottenham dimostra, ancora una volta, quanto Leão sia un giocatore di caratura internazionale e desiderato dai top club europei. Tuttavia, la ferma posizione del Milan e la centralità del giocatore nel nuovo corso tecnico rendono l’affare estremamente improbabile.

In conclusione, sebbene il Tottenham abbia manifestato un forte interesse per Rafael Leão, le probabilità che la trattativa si concretizzi sono molto basse. Il Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri, considera l’attaccante portoghese un elemento insostituibile del proprio progetto vincente e non ha alcuna intenzione di privarsene. La Premier League dovrà probabilmente attendere per vedere il talento di Leão sui propri campi, a meno di sviluppi inattesidell’ultimo minuto.