Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Kehrer! Tare ci ha provato seriamente, ecco perchè l’affare non è andato in porto

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena per la difesa: Tare è stato molto vicino a Kehrer del Monaco. I dettagli

Il calciomercato Milan estivo si è concluso, ma le sue storie e i suoi retroscena continuano a tenere banco tra gli appassionati di calcio. Una delle ultime indiscrezioni a scuotere l’ambiente milanista riguarda il tentativo del Milan di portare a Milano il difensore Thilo Kehrer, attualmente in forza al Monaco. La notizia, diffusa da Fabrizio Romano, uno dei giornalisti più autorevoli in materia di calciomercato, svela un interesse molto forte da parte del club rossonero, confermando come la ricerca di un difensore centrale fosse una priorità fino agli ultimi istanti della sessione.

Secondo le fonti di Romano, il Milan ha concretamente valutato l’acquisto di Kehrer. L’operazione, però, è rimasta un “pensiero” e non si è trasformata in un’offerta ufficiale a causa delle porte chiuse da parte del Monaco. Il club del Principato si è mostrato irremovibile, non intenzionato a privarsi del suo giocatore. Questo retroscena rivela la strategia del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che, in sinergia con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha sondato il terreno per rinforzare il reparto difensivo.

La vicenda, come spiegato da Romano, era legata a un effetto domino. L’uscita di Kehrer dal Monaco sarebbe stata possibile solo se il club monegasco avesse trovato un sostituto all’altezza. In particolare, l’obiettivo era Axel Disasi, difensore del Chelsea. Se il Monaco avesse finalizzato l’acquisto di Disasi, il trasferimento di Kehrer al Milan sarebbe diventato una concreta possibilità. Questo intreccio di mercato mostra quanto siano complesse e dipendenti l’una dall’altra le trattative a certi livelli.

Il direttore sportivo Igli Tare ha mantenuto i contatti con l’entourage del giocatore, dimostrando la serietà dell’interesse. Kehrer, dal canto suo, avrebbe accolto la proposta del Milan con grande entusiasmo. Il difensore tedesco, con un passato al Paris Saint-Germain e allo Schalke 04, avrebbe visto nel club rossonero una destinazione gradita per la sua carriera. La sua duttilità tattica e la sua esperienza internazionale lo rendevano un profilo molto interessante agli occhi della dirigenza rossonera.

Nonostante il mancato arrivo, l’episodio di Thilo Kehrer conferma la linea strategica del nuovo Milan: puntare su giocatori di qualità e esperienza per rafforzare la rosa e tornare a competere ai massimi livelli. La fiducia nel lavoro di Tare e Allegri è alta, e i tifosi possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che la società non si è mai fermata nella sua ricerca di talenti e opportunità di mercato, anche quando le trattative sembrano impossibili.