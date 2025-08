Calciomercato Milan, il retroscena su Jashari infiamma i tifosi rossoneri: ecco cosa è successo al momento del sì definitivo del Brugge!

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena legato ad Ardon Jashari: il centrocampista svizzero si è commosso al momento del via libera

La lunga e snervante telenovela estiva del calciomercato milanista ha finalmente trovato il suo lieto fine. Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero, è ufficialmente un nuovo giocatore del calciomercato Milan. La notizia, riportata con grande enfasi dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, impazienti di vederlo in campo con la maglia del Diavolo.

Jashari è atterrato ieri sera all’aeroporto di Linate, pronto a immergersi nella sua nuova avventura italiana. Oggi lo attenderà una giornata intensa, scandita dalle visite mediche di rito a Milano, un passaggio fondamentale prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Un accordo economicamente importante, che prevede un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, testimonianza della grande fiducia che il club ripone nelle sue qualità.

L’operazione, durata oltre due mesi, è stata a dir poco complessa e ricca di colpi di scena. Il Bruges, ex club di Jashari, ha lottato fino all’ultimo per trattenere il suo gioiello, mettendo in atto una vera e propria resistenza. Tuttavia, la ferma e decisa volontà di Jashari di vestire la maglia rossonera si è rivelata l’elemento decisivo per sbloccare la trattativa. Un desiderio così forte da spingerlo a rifiutare persino le allettanti offerte provenienti dalla prestigiosa Premier League, dimostrando un attaccamento al progetto Milan che ha commosso chi gli è vicino.

Anche il Milan ha svolto un ruolo cruciale in questa estenuante maratona di mercato. Dopo una prima offerta di 27 milioni di euro più 5 di bonus, il club rossonero ha progressivamente alzato la posta, arrivando a una proposta finale di 34 milioni di euro più 3 di bonus. La svolta definitiva è arrivata ieri mattina, quando l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha chiuso l’accordo con il club belga, anche grazie a una modifica delle modalità di pagamento, che non prevedranno più cinque ma quattro anni per saldare la cifra.

Un summit cruciale si è svolto lunedì scorso tra Jashari e i dirigenti del Bruges. In quell’occasione, il giovane centrocampista ha ribadito con forza la sua unica preferenza: il Milan. Questo incontro ha spianato la strada all’intesa finale, e si narra che al momento del “sì” definitivo, Jashari sia apparso visibilmente commosso ed emozionato, un segno della profonda felicità per aver realizzato un sogno.

Questa vittoria di mercato per il Milan ricorda da vicino la complicata operazione De Ketelaere di tre anni fa, anch’essa condotta con il Bruges e chiusa dopo due mesi di trattative serrate, come sottolinea il CorSport. Anche in questa occasione, il club belga è riuscito a ottenere quasi quanto richiesto inizialmente, pur rinunciando a qualche milione rispetto alla richiesta iniziale di 40 milioni di euro.

Il nome di Jashari era stato inizialmente segnalato dal capo scout Geoffrey Moncada, un occhio attento ai talenti emergenti. Tuttavia, è stato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, a farne un obiettivo prioritario per il mercato rossonero. Tare ha fortemente voluto il giocatore, inseguendolo con perseveranza per tutta l’estate, dimostrando la sua visione strategica e la sua capacità di chiudere operazioni complesse. La sua determinazione è stata fondamentale per portare a termine questo affare, che rafforza il centrocampo rossonero sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. L’arrivo di Jashari rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico di Allegri, che potrà contare su un giocatore giovane, dinamico e con grandi margini di crescita.

Con l’arrivo di Ardon Jashari, il Milan si prepara a una stagione in cui le aspettative sono alte. La rosa si arricchisce di un elemento di qualità e prospettiva, pronto a dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati. I tifosi non vedono l’ora di ammirarlo in azione e sognare insieme a lui i futuri successi rossoneri.