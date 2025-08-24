Calciomercato Milan, retroscena Hojlund! La mossa dell’agente non passa inosservata: è successo a San Siro ieri sera

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Hojlund: l’agente del danese era ieri sera a San Siro per assistere alla gara con la Cremonese

Secondo un’indiscrezione di mercato lanciata dal giornalista Nicolò Schira, l’agente di Rasmus Hojlund del Manchester United era presente ieri sera a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Cremonese. Un evento che ha scatenato un’ondata di voci e speculazioni, alimentando la fantasia dei tifosi milanisti. L’incontro, avvenuto a margine del match, avrebbe visto l’intermediario di Hojlund dialogare direttamente con i vertici del calciomercato Milan. Questa mossa, a prima vista sorprendente, si inserisce in un quadro di mercato in continua evoluzione, dove la priorità assoluta per i rossoneri è l’acquisizione di un nuovo attaccante di spessore.

Hojlund, un nome che riaccende la passione

Il nome di Rasmus Hojlund non è nuovo nell’ambiente milanista. Già in passato, durante il suo periodo all’Atalanta, l’attaccante danese era stato accostato con insistenza al club di Via Aldo Rossi. La sua straordinaria ascesa nel calcio europeo, culminata con il trasferimento al Manchester United per una cifra astronomica, sembrava aver definitivamente spento ogni possibilità di vederlo vestire la maglia rossonera. La visita del suo agente a Milano, tuttavia, riapre un capitolo che sembrava chiuso. Il Milan ha un disperato bisogno di rinforzi in attacco e l’arrivo di un profilo così giovane ma già con una grande esperienza internazionale come Hojlund sarebbe un colpo di mercato clamoroso, capace di infiammare l’entusiasmo di tutto l’ambiente.

L’alternativa a Boniface: il piano B del Milan

La trattativa per Victor Boniface, che sembrava essere l’obiettivo primario del Milan, non è ancora conclusa e presenta diverse difficoltà. In questo scenario di incertezza, il club rossonero sta valutando delle alternative, e il nome di Hojlund si posiziona come un piano B di altissimo livello. È chiaro che la mossa del Milan è quella di non farsi trovare impreparato e di avere più opzioni a disposizione nel caso in cui una trattativa dovesse saltare. La presenza dell’agente di Hojlund a San Siro potrebbe essere interpretata come un chiaro segnale di disponibilità da parte del giocatore a considerare un eventuale trasferimento. Il Manchester United ha investito molto su di lui, ma le dinamiche del calciomercato sono imprevedibili e non è escluso che il club inglese possa aprirsi a una cessione a determinate condizioni.

La strategia del Milan per il reparto offensivo

La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, è al lavoro per costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i massimi traguardi. L’acquisto di un nuovo attaccante è una priorità assoluta per il club, che vuole affiancare a un profilo di esperienza un giovane talento dal sicuro avvenire. L’inserimento di Hojlund nella lista dei possibili acquisti testimonia la volontà del Milan di puntare su giocatori di prospettiva, capaci di garantire un contributo decisivo sia nel presente che nel futuro. L’interesse per l’attaccante danese, così come quello per Boniface, conferma l’orientamento del club a investire su profili che abbiano un forte impatto sulla squadra, in termini di gol e prestazioni. La sensazione è che l’ufficialità di un nuovo attaccante in casa Milan sia solo questione di tempo e che le prossime settimane saranno decisive per conoscere il nome del giocatore che vestirà la prestigiosa maglia numero 9 rossonera.